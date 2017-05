(影音)《太陽的後裔》旺景點 B plus M成時尚族群發燒店

《太陽的後裔》在台播出後收視長紅,也帶旺景點。(東森戲劇台,太陽的後裔文化產業專門公司,NEW提供)〔記者莊士賢/韓國報導〕拜韓劇魅力之賜,不少韓劇拍攝場景成為熱門景點,也吸引旅人、追星族走訪朝聖,韓國首爾近來人氣甚夯的弘大延南洞地區一帶,聚集不少具特色、個性化的小店、咖啡廳引來人潮,其中,B plus M家具店即是韓劇《太陽的後裔》的取景拍攝地。

以販售環保原木家具為主的B plus M為兩層樓建築,店內一、二樓展示有家具、家飾品,《太陽的後裔》劇中女主角姜慕研的家即在此取景拍攝。店內二樓是戲劇主要的拍攝地點,但目前店內的展示場景與戲劇拍攝的場景略有不同,如原本劇中的沙發改為展示床,但廚房家具展示場景的與劇中出現的場景片段大抵相同,店內一樓展示的沙發,則與出現在劇中的沙發款式相同。

B plus M家具店是韓劇《太陽的後裔》的取景拍攝地。(記者莊士賢攝)

店內的店員表示,《太陽的後裔》劇組在此拍攝時,工作人員約有30位左右,拍攝時間約3、4天,每天拍攝時間約10多個小時。她接著表示,劇組選擇在此取景拍攝的原由是家具店曾經出現在韓國某支廣告片中的背景場景,劇組人員看到此支廣告片並且來店勘景後,認為符合劇情所需,之後安排劇組來此取景拍攝。

B plus M家具店之外,延南洞地區還有不少充滿特色、個性的小店及咖啡廳、餐廳,是備受年輕客群喜愛的時尚區域,來此漫遊巷弄逛街挖寶或品嚐美食料理、啜飲咖啡。

韓劇《太陽的後裔》劇中女主角的家,取景拍攝地點為B plus M家具店。(記者莊士賢攝) B plus M家具店2樓廚房家具展示區,與《太陽的後裔》劇中場景大抵相同。(記者莊士賢攝) B plus M家具店店內一樓展示的沙發,與出現在《太陽的後裔》劇中的沙發款式相同。(記者莊士賢攝) 首爾的弘大延南洞地區有不少充滿特色、個性的小店及咖啡廳、餐廳,甚受年輕客群喜愛。(記者莊士賢攝)