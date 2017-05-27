周玉蔻離婚財產怎分配？《蔻蔻早餐》製作人說…

周玉蔻16年婚姻破局。（資料照，記者廖振輝攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名嘴周玉蔻驚爆離婚，她稍早前在臉書發文「現在我單身，相互尊重、理解」，宣布恢復單身，今早已搭機離台，赴英國度假。據《蔻蔻早餐》節目製作人陳秋如透露，關於周玉蔻離婚後的財產分配，「最近聽到她要把房子重新裝潢，可見房子應該是她的名下」。

周玉蔻27日在臉書宣布與老公李賢礽離婚，26日上午前往戶政事務所辦理手續，據《蘋果日報》報導，《蔻蔻早餐》製作人陳秋如對於周玉蔻離婚表示很意外，「因為平常蔻蔻姊老公都會載她上下班，直到本周都是如此，但是她也僅是傳訊息告訴我已去辦理離婚這件事，沒告訴我原因」，至於2人離婚後的財產分配及有無贍養費，陳秋如表示：「最近聽到她要把房子重新裝潢，可見房子應該是她的名下，至於其他部分就沒有聽她說。」

陳秋如回想周玉蔻這一年來與前夫李賢礽的互動，透露：「蔻蔻姊是很獨立的女性，通常都是自己出國，說是跟老公各自玩各自的行程，比較不會吵架，例如蔻蔻姊會去越南等地觀察新南向，這次到英國也會拜會議員，以及觀察國會改選的各項狀況，很少看他們一起出國。」

周玉蔻在臉書宣布離婚。（翻攝自臉書）