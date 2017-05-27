男子自稱是《鐵達尼》傑克原型 喊告詹姆斯卡麥隆求償90億天價

一名男子最近聲稱自己是史上第二賣座電影《鐵達尼號》男主角「傑克」（左）的原型，向詹姆斯卡麥隆提出告訴並求償3億美金（約台幣90億元）以及1%《鐵達尼號》票房收入。（翻攝自Marie Claire）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在五光十色的好萊塢，除了各種光鮮亮麗的豪華大排場外，私下也出現不少光怪陸離的法律糾紛，大多都是針對角色、劇本等相關版權問題而一狀告上法院、要求相應賠償，最近就也出現了一樁令人匪夷所思的糾紛，在今年上映就滿20年的經典賣座片《鐵達尼號》，其導演詹姆斯卡麥隆被一位名叫史蒂芬康明斯（Stephen Cummings）的男子控告剽竊了他的故事，聲稱自己才是由金童李奧納多迪卡皮歐在片中扮演的男主角「傑克道森」原型，一狀告上法院，並要求3億美金（約台幣90億元）以及1%《鐵達尼號》票房收入的天價賠償金，令人咋舌。

《鐵達尼號》男主角「傑克」是由當年帥氣迷人的好萊塢金童李奧納多狄卡皮歐所飾演的。（翻攝自Look Magazine）

根據《TMZ》報導，這位過去曾是一名遊艇主人的史蒂芬康明斯，最近在一份遞交給法問的訴訟文件中，聲稱自己在1988、1989年左右，曾在美國布里瓦德郡，以口述方式向大導演詹姆斯卡麥隆敘述了自己的生平故事，沒想到對方竟在未經過自己同意的情況下，根據他的經歷與故事打造出《鐵達尼號》電影中的男主角「傑克」，不過他也沒有提出確切證據來證明自己與李奧納多所演出的傑克一角到底有什麼相關性，就只是聲稱自己是傑克一角的原型罷了。

聲稱自己是李奧納多（左）飾演的「傑克」原型的男子，過去曾是一名遊艇主人。（翻攝自Pinterest）

不僅如此，史蒂芬康明斯還表示自己有親戚曾搭上那艘真正發生船難的鐵達尼號，果不其然也聲稱沈船時這對親戚夫妻中的老公不幸喪生，獨留老婆一人活了下來，就跟《鐵達尼號》電影中傑克與蘿絲所遭遇的如出一轍，說自己也常把這個故事掛在嘴邊與人分享，當然後來也把這段故事告訴了詹姆斯卡麥隆，暗指大導演與其直接採用原沉船歷史中的真實故事，反而剽竊了他自己與他親戚的故事來「二創」改編成影史上第二賣座的電影。

除了聲稱自己是傑克（左）原型外，該名提告男子也表示自己曾有親戚真的搭上沉船的那艘鐵達尼號，故事正好與劇中傑克（左）蘿絲（右）所遭遇的一樣，老公不幸死去而老婆僥倖活了下來。（翻攝自Life & Style）

然而，由於史蒂芬康明斯在《鐵達尼號》上映了整整20年後才提出告訴，被外界認為根本只是死要錢、來亂的，加上該片本來就是根據史實改編，本來就不需支付任何版權費用給任何人，除非這位提告人真的有確切證據能證明自己確實就是傑克原型，不然根本不可能告得成，而網友們則是準備好看熱鬧，想知道法院會對這樁神奇的訴訟做出怎樣的判決。

外界對於這起針對大導演詹姆斯卡麥隆（右）的訴訟，都抱持「看好戲」的心態來看待，認為提告者根本只是死要錢或者來亂的。（翻攝自Guff）