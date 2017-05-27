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結婚17年 班史提勒宣告與演員妻離婚！

2017/05/27 07:47

班史提勒（左）與老婆克莉絲汀泰勒（右）在結婚17年後，突然宣布要分手離婚，震驚眾人。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕51歲好萊塢諧星班史提勒，過去曾演出《門當父不對》系列、《博物館驚魂夜》、《名模大間諜》系列等多部經典喜劇，逗趣幽默形象深植人心，雖然先前他自爆曾罹患前列腺癌、手術後雖已經康復，但仍有失禁、性功能受損等後遺症，不過並不影響與演員妻子克莉絲汀泰勒之間的好感情；然而，現在卻驚傳班史提勒與克莉絲汀泰勒這對大家眼中的「模範夫妻」宣告結束17年婚姻的消息，震驚不少人

克莉絲汀泰勒（右）過去時常演出老公班史提勒（左）的喜劇電影。（翻攝自Fans Share）

班史提勒與克莉絲汀泰勒是因一起拍攝1999年福斯的電視短片《Heat Vision and Jack》相識近而相戀的，2人交往才一年左右就正式攜手走上紅毯的另一端、結為夫妻，在這段長達17年的婚姻中育有一子一女，老婆也常會客串演出老公的喜劇電影，不管私下或檯面上都十分恩愛甜蜜，羨煞眾人。然而，這對夫妻在牽手17年後，卻未能一起白頭，根據《Us Weekly》報導，2人在美國當地時間26日發表了一份共同聲明，表示：「帶著對彼此巨大的愛與尊重，還有這18年來我們以伴侶的身份共度的時光，我們已經決定要分開，目前我們優先考量的點將會是如何繼續以父母還有最親近朋友的身分來共同養育小孩，也希望媒體們能在這種時刻尊重我們的隱私」，雖未清楚解釋分手原因究竟為何，但仍讓人感到十分惋惜。

班史提勒（左二）與老婆克莉絲汀泰勒（右二）育有1子1女。（Invision）

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