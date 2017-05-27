（獨家）張庭瑚沒刪「不對的人」 分手楊可涵閨密被爆有內幕

張庭瑚（左）、五熊（右）上週傳出分手，1年多戀情破局。（翻攝自蔡頤榛（五熊）臉書粉絲專頁）

〔記者曾德蓉／台北報導〕張庭瑚、五熊上週傳出分手，1年多戀情破局，當時2人檯面上的「官方回應」一派和諧，看似好聚好散，但據雙方共同友人透露，張庭瑚是在與五熊經過一次大吵後，單方面「被」宣布分手，不過2人並未互刪私人臉書好友，合照也還留著，被虧莫非是假分手。

整齣「分手擂台」劇情如下：張庭瑚與五熊一如以往吵了個架，正在賭氣冷戰，五熊就擅自透過私人臉書宣布：「是的，我們分手了！謝謝家人、朋友們的關心！好好工作，就這樣！」張庭瑚對她的舉動不僅錯愕，甚至還有幾分火大；至於說要「好好工作」的五熊，留言倒是回得熱烈，卻沒順便點開好友名單，delete「不對的人」以及過去甜蜜合照，此舉頗值得玩味。

前年7月，楊可涵自殺，當時男友張庭瑚仍在當兵，徹底崩潰，後來在楊可涵好友五熊帶領下，靠著宗教力量走出傷痛，2人看似甜蜜，但其實楊可涵離世後，張庭瑚無縫接軌五熊，曾被質疑根本是他劈腿，成為2人這段戀情不可承受之傷。

張庭瑚（左）與楊可涵（右）天人永隔後，就大方認愛女方好友五熊。 （翻攝自臉書）

於是五熊在「接手」閨密男友後，承受的所有壓力只好轉嫁到張庭瑚身上，演繹模式就是缺乏安全感、緊盯張庭瑚，只要他和女生動作稍微親密一點，或聊天時間比較長，五熊就翻臉，2人常為此吵架。

不僅如此，五熊還曾發生過一起神奇事蹟，在張庭瑚忙拍電影時，本名「蔡頤榛」的她，竟用私人臉書帳號在該片粉絲團留言：「要乖乖的喔，別再爬牆了。」隨後又自行刪除，這種到此一遊，順便宣示主權的方式頗具新意，也稱得上是別出心裁。