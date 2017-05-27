崖邊掛滿上百具棺木 廖科溢出外景嚇傻

廖科溢（左）主持《發現北緯30度》前進四川探訪懸棺。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕廖科溢主持的亞洲旅遊台《發現北緯30度》前進四川，見識被稱為世界之最、巴蜀一絕的千年懸棺之謎「僰人悬棺」，這是在明代之前的傳統習俗，將死者棺木放置在岩壁的天然洞穴、裂縫間，最高者達100米（近30層樓高），走近神秘的群葬崖邊，廖科溢看了忍不住驚嘆：「天啊！仰頭望去有上百具棺木懸掛崖邊，令人不寒而慄。」

廖科溢主持《發現北緯30度》前進四川探訪懸棺。（亞洲旅遊台提供）

拜訪完先人故居，接著到重慶看世界八大優良種豬之一的「榮昌豬」，廖科溢抱著胖嘟嘟的小豬仔，很難想像長大可重達100公斤，榮昌豬以其瘦肉率高、白色、特定遺傳性狀，還被列為國家級重點保護的優良地方豬種，正逢端午時節也令人聯想到粽子中的肥美食材。

廖科溢（左）主持《發現北緯30度》前進四川造訪日明門。（亞洲旅遊台提供）

廖科溢目前接續拍攝《秘境不思溢》第三季，為了儲備更好的體力出外景，導演要求他上健身房鍛鍊身體，這也為粉絲們帶來大好福音。出外景難免遇到颳風日曬，有人好奇40歲的廖科溢平時都怎麼保養皮膚？他表示，自己沒有特別獨門秘方，但會讓自己保持正面能量，「因為走過了那麼多國家，發現自己是很幸福的；因為有些地方仍有戰亂，最重要的是平安。」節目於每週六下午4點華視頻道播出。

廖科溢（左）主持《發現北緯30度》前進四川探訪懸棺。（亞洲旅遊台提供） 廖科溢主持《發現北緯30度》前進四川探訪懸棺。（亞洲旅遊台提供） 廖科溢主持《發現北緯30度》前進四川探訪懸棺。（亞洲旅遊台提供） 廖科溢（左）主持《發現北緯30度》前進重慶尋找榮昌豬。（亞洲旅遊台提供）