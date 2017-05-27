白雲跨足殯葬業扛遺體 神明賜這項禮物護身

白雲跨足殯葬業逾10年。（資料照）

〔記者粘湘婉／台北報導〕46歲搞笑藝人白雲除了演藝本業外，更跨足殯葬業逾10年，擔任「台灣仁本」行政總監。昨他在《新聞挖挖哇》聊起，當初他為何前進殯葬業，並透露多年來他從不帶護身符避邪，而是靠身上無形的八卦來護體。

白雲表示，他的父親、母親在2005年相繼罹癌去世，時隔短短7個月，當時他找「台灣仁本」負責雙親後事，禮儀師體貼地問他：「咱們的爸、媽後事這樣處理好嗎？」富有同理心的說法，讓他深受感動，之後受「台灣仁本」執行長陳原之邀，走入殯葬行業。

節目中，他自爆入行後，曾扛過亡者遺體，當時他接到電話，二話不說替節目工作人員處理父親後事，並叫公司派接體車去對方家，未料人手不足，他只好幫忙從2樓，扛亡者遺體扛到1樓，他大嘆：「當時我還沒瘦下來，體重還有120公斤，但是真的覺得遺體好重好重，差點搬不動」。

然而，他跨足殯葬業，透露過去曾想去找老師求護身符保平安，然而對方卻神秘地表示：「你身上有無形的八卦可以幫忙你，不需要啦。」他百思不得其解，為何身上會有「無形八卦」，事後才想起多年前，他曾遇到某位王母娘娘的乩身，當時神明降駕後，曾向他表示，要送他一個「禮物」，並在他胸口比劃數下，結束後笑稱：「這個禮物，你以後都用得到。」如今他回想起那段往事，仍覺得相當神奇，笑稱「無形八卦」應該就是當年神明送的禮物，「也許（加入殯葬業）是我的使命吧」。