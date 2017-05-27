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首頁 > 婉君推

豬哥亮頭七回家？鄭弘儀看「飛蛾撲火探親人」

2017/05/27 07:24

豬哥亮頭七當天，「金蛾」駐足靈堂前，久久未飛離。（資料照，記者趙世勳攝）〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮頭七當天，本報獨家拍攝到「金蛾」駐足豬哥亮靈堂前，久久未飛離靈堂，讓不少人認為是豬哥亮顯靈化作「金蛾」回來了，昨JET綜合《新聞挖挖哇！》探討其玄妙之處，此金蛾乍看之下有如紙摺蓮花，再者這種顏色的蛾相當少見，富麗金黃色大蛾就有如豬哥亮天王巨星之氣勢。

來賓狄志偉分享當時文英阿姨過世的時候，也是有蝴蝶駐足於她的靈堂，但有人表示是過於思念親人才會做此解讀，但你無法理解的是，為什麼這些昆蟲就是不走，另外鄭弘儀提出一句成語「飛蛾撲火」，認為蛾會往亮的地方奔去，不過豬哥亮靈堂僅擺滿鮮花並沒有任何蠟燭的火光，「才解讀成是豬哥亮回來探視家屬

對此，節目中的命理老師周映君就解釋道，人過世後做頭七，因為人死後會並不知道自己已經死亡，頭七當天土地公會帶亡者去洗手帶回家，「頭七回家門」通常會亡者會找自己神主牌位，表示自己知道死亡，七天後亡者回到家，本身靈體因不知道要化成什麼，便把靈體附身附近的昆蟲上捨不得離開。

豬哥亮頭七法會，家屬搶拍金蛾。（資料照，記者趙世勳攝）

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