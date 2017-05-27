釋憲獲認同！同志主持人「可以活得理直氣壯」

夏立民po臉書表達激動之情。（翻攝自夏立民臉書）〔記者洪素津／台北報導〕民視主持人夏立民日前向公司申請「婚假」，但因自己是同志身分，礙於法律問題，公司也只能無奈回復他「向上呈報」，讓夏立民感嘆當前的制度讓相愛的人無法獲得公平的權利，不過大眾努力至今，24日司法院召開記者會，宣布民法未保障同志婚姻違憲，大法官要求相關機關應於2年內修法保障同志婚姻，夏立民歡欣鼓舞在臉書上發文「對於在成長過程中不斷懷疑自己的我來說，好像找到了一個確定答案。」

夏立民透露「本來想說釋憲與否都還是這樣生活下去，沒想到看到解釋文一條條訴說著同志不是病，過往成長的委屈還有結婚以來的挑戰都瞬間釋放了。」對於台灣現況嶄新的一步，他坦言那天真的好激動，「應該擁有像其他人一樣的基本人權包括婚姻自由，覺得自己和家人未來可以活得理直氣壯，這個好重要。」

夏立民認為不分異性戀或同性戀，那種大家一起共同邁進的感覺真好。（翻攝自夏立民臉書）夏立民表示身邊有好多朋友關心他，同時回想激動原因，除了公開結婚以來的挑戰，還有大法官釋憲文中對於同志基本人權的認同。認為在成長過程中不斷懷疑自己的他來說，好像找到了一個確定答案。當有人拍拍你的肩說，沒有關係，過去委屈你了，接下來請抬頭挺胸好好活著吧！這是一個莫大的鼓舞，「於是放聲大哭，謝謝你們。」