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「這群人」爆紅 茵聲木星憶心酸過往大淚崩

2017/05/26 21:15

網紅天團「這群人」接受《改變的起點》專訪，茵聲回想一路走來的辛苦過程，當場落淚。（中視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕因拍網路搞笑影片成為最夯的網紅天團「這群人」，日前接受中視《改變的起點》專訪，在學校裡普遍成績都不好的他們，有的被退學，有的考零分，但他們能夠拚出頭天，當中其實有很多不為人知的內幕。

網紅天團「這群人」接受《改變的起點》專訪，木星一時感觸落淚。（中視提供）

茵聲想到當初因為堅持走網路拍片這條路，曾不被家人認同，甚至很長時間得伸手跟家人拿錢，忍不住痛哭飆淚，她說：「滿難過的，我真的很不孝，有次父親節回去，沒錢送爸爸禮物，我爸還拿了8000塊給我生活。」

木星大學念了7年，退學時曾被傷心又氣憤的媽媽重打了一巴掌，還差點去當黑手，但她認為「年輕人不要害怕浪費時間」，她說：「當初如果沒有被退學，就不會學攝影，後來也不會加入『這群人』。」

網紅天團「這群人」接受《改變的起點》專訪。（中視提供）

不管是破千萬點閱率的「超瞎翻唱」，或是推出三周不到就創下400多萬點閱率的「職業大暴走」，一部部超傳神的搞笑影片，都是來自「這群人」過去各式各樣的打工經驗，團長展榮透露他們怎麼做到精準且誇大的詮釋演出，關鍵點在於「觀察的功力」，他說：「表演老師曾教我們，要演戲就一定要懂得『觀察』，觀察每個小人物的細微動作，才能傳神的表現人物精髓，打動人心。」尤其是展榮、展瑞兄弟，打從小就把各類電影劇情、演員名字背得滾瓜爛。

網紅天團「這群人」接受《改變的起點》專訪。（中視提供）

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