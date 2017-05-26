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言承旭轉發《吃吃的愛》預告 暗挺林志玲？

2017/05/26 21:05

言承旭（左）和林志玲（右）14年來分合傳聞不斷，不少網友都看好2人復合。（資料照，記者陳奕全、陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由蔡康永首次執導的電影《吃吃的愛》將於27日在台上映，不僅電影發布會邀來五月天的阿信、怪獸站台，預告更是引來大S、楊冪、黃曉明等人轉發微博宣傳，由此可見蔡康永在演藝圈的好人緣。而言承旭今也特別轉發預告，不料意外引來大批網友笑回「是為了志玲姐姐吧！」

《吃吃的愛》於明天上映，今言承旭在微博轉發該預告，並寫下「挺第一次當導演的康永哥」，不過由於林志玲也有在電影中演出，讓不少網友看了紛紛笑回「委婉的支持志玲姐姐」、「老言，不用特別轉彎誇導演」、「其實是挺志玲姐姐的吧」，留言整個大歪樓。

言承旭在微博轉發《吃吃的愛》預告，引來網友笑問「支持志玲姐姐？」（翻攝自言承旭微博）

言承旭和林志玲情纏14年，期間分合傳聞不斷，日前言承旭鬆口認2人私下還會聯絡，提及赴合更不排斥回「那要看她啊」，而林志玲雖未正面回應，但也透露感情事順其自然就好，一來一往的隔空喊話也讓網友紛紛敲碗「趕快在一起吧！」

言承旭日前承認和林志玲仍有聯絡。（資料照，記者林正堃攝）

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