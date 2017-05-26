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小鐘爽玩嘴對嘴傳滷蛋 人妻米可白嚇到飆淚

2017/05/26 19:16

小鐘參加《綜藝3國智》和米可白配對玩遊戲，並用嘴傳滷蛋。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕小鐘參加台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》，製作單位給足福利讓他以進口超跑代步風光登場，還和米可白配對玩起「限時用嘴傳滷蛋」的關卡，超近距離接觸讓他不斷隔空向米可白老公喊話：「一切都是效果，如果有碰到嘴巴的話，『老公』！是效果！」

小鐘參加《綜藝3國智》和米可白配對玩遊戲，並用嘴傳滷蛋。（台視提供）

節目中，所有人在遊戲關卡分別抽中男男、女女配對，唯獨小鐘抽到「人妻」米可白是唯一一組男女配，前一組王少偉搭配鯰魚哥傳的稀稀落落，鯰魚哥一臉驚魂未定提醒小鐘：「我真的很想給少偉哥用『啵』的，但真的沒有辦法啦！你自己下去玩就知道這個恐懼感。」沒想到小鐘卻笑回：「跟米可白會有甚麼恐懼感，我是享受好不好。」

小鐘參加《綜藝3國智》以進口超跑代步風光登場。（台視提供）

小鍾在強調應該要先去買牙膏跟牙刷之餘，也不忘叮嚀米可白：「這段要播的時候叫妳老公不要在家。」個性保守的米可白鮮少和男生近距離接觸，表情盡是為難並不斷大喊：「不行！我好害怕！」最後眼淚都被逼出來。節目內容於晚（5/27）晚8點播出。

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