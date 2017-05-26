女團尺度大開 擁抱猛男吹耳調情

Twinko在MV中換上性感馬甲及開高衩小禮服大跳「脫衣舞」。（紅元素提供）

〔記者洪素津／台北報導〕女團Twinko 為宣傳新歌《Touch me》讓公司砸下200萬台幣遠赴澳門拍攝， Twinko在《Touch me》MV中頂著鮮豔紅唇妝、換上性感馬甲及開高衩小禮服大跳「脫衣舞」，突破以往尺度將小女人性感展露無遺的她們可說完全「登大人」！

身穿爆乳裝的篠崎泫被外國光頭猛男上下其手搜身。（紅元素提供）

這次MV找來外國猛男跟Twinko耳鬢廝磨，可說完全尺度大開豁出去，其中像是身穿薄紗爆乳裝的篠崎泫因為MV上演到夜店被臨檢的劇情，被外國光頭猛男上下其手搜身；凱希跟星潼兩人在MV中上演兩女周旋誘惑外國猛男的戲碼，只見猛男享齊人之福左擁右抱凱希跟星潼，還要她們在猛男耳邊相互吹氣調情，讓凱希跟星潼臉紅大笑說，｢真是太尷尬了！」凱希還爆料說，｢星潼因為到導演下指令要摟猛男磨蹭，結果一個不小心太大力，把猛男的胸毛都扯下好幾條，而且手伸過來要摸我時，還直接手指搓進我的耳朵，那場面真是太爆笑了！」

Twinko首次到澳門拍攝MV ，每個人都像劉姥姥進大觀園一樣興奮不已，其中在酒吧的有一幅半裸裸女的名畫，讓五位女生爭相拍照，還放話說，｢下一支mv來挑戰這樣的尺度！」

猛男享齊人之福左擁右抱凱希跟星潼。（紅元素提供） 酒吧有一幅半裸裸女的名畫。（紅元素提供）