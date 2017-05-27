（贈獎）《焦急》本部長成勛自評「技術差」 宋枝恩這麼緩頰

《焦急的羅曼史》採事前製作，成勛（右）與宋枝恩雖有段時間沒見面，受訪時依舊氣氛熱絡。（KKTV提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕34歲的韓星成勛在韓劇《焦急的羅曼史》扮帥氣又霸道的「本部長」，與小他7歲宋枝恩吻不停，戲內外互動熱絡。兩人日前接受專訪，不顧攝影機在拍攝直接打鬧起來，猶如本部長與宥美再現。先前成勛及宋枝恩為了《焦》劇演唱主題曲《Same》，被問到唱功如何？成勛大方自嘲：「應該糟透了吧！」但歌手出身的宋枝恩，稱讚他唱歌擁有演員的特質，情感豐富又直率，「如果能跟成勛哥哥在粉絲見面會一起唱的話，感覺會很不錯。」

成勛（右）在劇中親手為宋枝恩做料理，兩人更上演浪漫的開胃菜之吻。（KKTV提供）成勛在劇中飾演傲嬌的本部長車鎮旭，愛上宋枝恩飾演的平凡女孩李宥美，兩人愛情發展幾經波折，讓眾多網友直呼：「看了非常焦急。」第7集裡成勛化身成親自為愛人料理的性感男人，更融化許多女粉絲的心。他笑說：「我平常也會做菜，但這2年都在拍戲，比較沒時間下廚。」並認為自己是個不善表達感情的人，宋枝恩則說：「一開始見到成勛，雖然外表看起來有點冷漠，但其實他是個重情義的暖男。」一旁的成勛則用「善良」兩個字來形容宋枝恩，更開玩笑吐槽她：「善良到有點像笨蛋的感覺。」一來一往讓現場充滿曖昧電流。

《自由娛樂頻道》將贈出成勛、宋枝恩的親筆簽名板及拍立得，詳情可見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。（記者陳立妍攝）《焦急的羅曼史》將於30日播出結局，KKTV更推出端午節連假4天免費看活動（5月27日 00:00起至 5月30日 23:59 ）。此外，成勛和宋枝恩的完整專訪將在近期內於KKTV播出，《自由娛樂頻道》也將贈出成勛、宋枝恩的親筆簽名板及拍立得，詳情可見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。