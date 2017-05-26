（獨家影音）李亞萍哭倒豬哥亮靈前 癱軟任余天攙扶

豬哥亮靈堂，余天（右）、李亞萍夫婦。（記者胡舜翔攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝當天，余天就隻身趕赴靈堂，上香後求見豬的遺容被拒，他在靈堂內停留5分，就被家屬「請」出去，為此在受訪時崩潰哭訴「他老婆不讓我看」；今天下午5點，余天再度赴靈堂弔唁，這次老婆李亞萍陪同，夫妻倆雙雙崩潰哭倒，李亞萍甚至在豬的靈前癱軟，被余天攙扶起身。

豬哥亮靈堂，余天（左）、李亞萍夫婦。（記者胡舜翔攝）

兩人在上香時，余天憔悴駝著背，一旁的李亞萍則盯著豬的遺照痛哭，余天不斷拍撫她的背，最後把哭到癱軟的她連扶帶牽，一起走進家屬休息室。

余天、李亞萍在靈堂內停留約半個小時，離去前又在豬哥亮靈前哭著鞠躬三次，謝金晶則在一旁答禮；李亞萍在受訪時一度哭到說不出話，嘴角顫抖10秒，才勉強開口說：「人走了，就是這樣子啊，跟他說你要好好走，就是這樣而已。」

豬哥亮靈堂，余天（右）、李亞萍夫婦。（記者胡舜翔攝）

余天則說：「家屬都不在嘛，只有金晶在。」隨即流淚嘆氣，似已說不出話；李亞萍邊哭邊幫老公補充：「就是跟她講說，有什麼事情需要我們的，隨時打給我們沒關係，我們都在，也有跟順福說過。提醒家屬也不要太累了，都要保重。」兩人因情緒過於激動，隨即中斷訪問，向一旁工作人員鞠躬道謝後，又哭著攙扶彼此離去，背影顯得落寞。

豬哥亮靈堂，余天（左）、李亞萍夫婦。（記者胡舜翔攝）