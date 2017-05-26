台灣女星倫敦應徵色情按摩店 老闆：一年讓妳回家買房子

電影《接線員》記者會，范時軒（左起）、紀培慧、陳湘琪、導演盧謹明。（記者趙世勳攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕電影《接線員》今媒體茶敘，該片改編自導演盧謹明友人真人真事，講述紀培慧飾演的留學生在倫敦找工作碰壁，最終卻到色情按摩店當接線員的心路歷程，陳湘琪、范時軒更在片中扮演從事特種行業女郎，事前還為片實際到當地中國城「實習」！

陳湘琪與范時軒回憶當時曾跑3、4家按摩店收集資料，走到其中一家時門口就寫著應徵中，兩人於是鼓起勇氣假裝成姊妹進門面試，當時出來一位身材曼妙的山東老闆娘，劈頭就先問兩人從哪裡來，一得知他們是台灣人，女子就說：「這身分不好。」還要她把眼鏡帽子都拿掉，原來過去曾有台灣媒體用隱藏攝影機曝光按摩店內幕，讓她們警覺頗高。

電影《接線員》記者會，紀培慧。（記者趙世勳攝）

陳湘琪提到，當時老闆娘就直接躺下來讓她們試按，若客人摸妳的手或屁股動來動去，就可以趁機問「要不要做小的」（意指「半套」性服務），當然，要額外追加費用，甚至保證「做一年就讓妳回台灣可以買房子」，每個星期至少有700英鎊（約27000台幣）進帳，她也發現進出客人大多是東歐臉孔。

電影《接線員》記者會，范時軒。（記者趙世勳攝）

范時軒當場認真幫老闆娘按摩，希望能應徵上得到更多資訊，不過就被說：「妳按輕一點，重點是下半身！」當時范時軒為戲染成金髮，也被嫌應該要染回黑色，才符合客人胃口。

事後兩人回到住處，范時軒就不斷接到電話，要他馬上上班。

紀培慧在片中角色不需賣身，但她也實地到另一家按摩店應徵前台接線員，被老闆娘力勸留下來做「黑」的，她說：「她們都把事情講得很稀鬆平常，做不做在妳自己，反而讓人卸下戒心。」

電影《接線員》記者會，陳湘琪。（記者趙世勳攝） 電影《接線員》記者會，導演盧謹明。（記者趙世勳攝）

導演盧謹明說，片中情節都是真人真事，甚至有些更露骨狀況沒有採用。相信該片能帶給觀眾看到另一面的英國倫敦。

《接線員》6月23日上映。