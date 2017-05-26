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首頁 > 婉君推

《新楚留香》原找阿信演？ 網友笑：謝不演之恩

2017/05/26 18:20

阿信自曝曾有古裝劇戲力邀他演出。（翻攝自阿信臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天團五月天才剛結束在香港的10場演唱會，昨阿信和怪獸特別抽空出席蔡康永所執導的電影《吃吃的愛》發布會，不料出道20年來一直專注在音樂方面的阿信，竟自爆曾有機會接演古裝劇，震驚全場。

阿信昨和怪獸出席《吃吃的愛》電影發布會，以行動力挺蔡康永。（翻攝自吃吃的愛微博）

蔡康永執導的電影《吃吃的愛》25日舉辦電影發布會，特別邀來五月天的阿信和怪獸站台，從未挑戰過大螢幕的阿信自爆過去曾有古裝劇力邀他演出，甚至神秘兮兮透露「是大家熟知的人物」，而蔡康永一連猜了西門慶、豬八戒等全盤猜錯，最後阿信才坦言是「楚留香」。

雖然有戲約找上門，但阿信表示已經是很多年以前的事，引發網友猜測可能是2001年由任賢齊演出的《新楚留香》，不僅毒舌回應「以主唱的演技，還是不要毁了楚留香」、「主唱真有自知之明，不然被選為金酸莓獎，也是很尷尬」，更笑虧「楚留香不能留長鬢角，阿信應該無法突破心防。」不過，阿信也坦言對演戲較沒興趣，因此對戲約都一律婉拒。

網友猜測阿信指的可能是由任賢齊主演的《新楚留香》。（翻攝自網路）

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