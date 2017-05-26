（專訪）孔鏘爆豬哥亮明牌 這數字點亮告別式

孔鏘16日到豬哥亮的靈堂上香。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕孔鏘6月20日將為豬哥亮告別式擔任配樂，他今受訪透露，豬哥亮最喜歡「7」這數字，「我打算要組一個七人樂團，包括有胡琴、笛子與小提琴等樂器，音樂全以豬大哥喜歡的音樂風格為主。」更表示相與豬哥亮這些年的情誼，屆時在告別式，會與豬哥亮有所感應。

孔鏘上週至豬哥亮的靈堂致意，他哽咽談到：「那天上香我已經撐不住了，我就對他碎碎念，明明知道我們之間的感情，為什麼要到現在這個場合，才願意要讓我見你。」透露豬哥亮在住院期間，他一直想探視，卻被家人以怕感染為由婉拒。

這些年來，孔鏘與豬哥亮接連合作包括了《豬哥會社》、《華視天王豬哥秀》、《萬秀豬王》等節目，就連豬哥亮外出接的活動，都一定要找孔鏘搭檔，孔鏘不捨喊：「就像是一個老大哥那麼照顧我，從復出的第一天開始。」

更透露只要豬哥亮簽訂演出的合約，附帶條件就是一定要有他，孔鏘說：「只要有豬哥亮在，我就一定會到，以前只要我趕場忙不過來，偶爾缺席他從不跟我計較，大家都知道，豬哥亮這個人有多麼溫暖。」喊話豬哥亮人生的最後一場秀，他也絕對不會缺席。

孔鏘先前已到靈堂致意，當時與豬哥亮的大兒子謝順福爭取，希望在告別式上，用音樂送豬哥亮最後一程，至於目前進度？孔鏘說：「很感謝大哥的家人願意把這部分交給我，他們尊重我的配樂方式，關於細節我會再研究。」