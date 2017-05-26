Selina認雙胞胎姐姐 下巴長媒人痣意外撞臉「她」

Selina今錄製《別讓身體不開心》意外和失散多年的雙胞胎相認。（翻攝自Selina臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕亞洲女子天團「S.H.E」的「Selina」任家萱外型甜美，除了歌唱實力備受肯定外，近年來更跨足主持領域表現亮眼。今由她主持的節目《別讓身體不開心》邀來張秀卿當來賓，不料竟意外撞臉，Selina更笑稱2人根本就是雙胞胎。

Selina（左）在下巴點上痣後和張秀卿（右）相似度超高。（翻攝自Selina臉書）

張秀卿近期忙於宣傳新專輯《阿哥哥》，今上《別讓身體不開心》和Selina相見歡，怎料2人一見面竟意外撞臉，不論髮型、臉蛋都有幾分相似，調皮的Selina還在下巴點上張秀卿的招牌媒婆痣，並曬出合照笑問：「猜猜誰是張秀卿？」而張秀卿也在臉書寫下「今天的通告超開薰的，與失散多年的雙胞胎姐妹相認，猜猜是哪位？」一來一往互動逗樂大批網友。

而網友看了合照後紛紛直呼「最美姐妹花」、「秀卿姐要加入SHE嗎」、「別以為點了一顆痣我就分不出來」，甚至有網友開玩笑向Selina點播張秀卿的招牌歌《車站》，意外掀起熱烈討論。

張秀卿興奮笑稱終於和雙胞胎妹妹相遇。（翻攝自張秀卿臉書）