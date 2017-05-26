產後2月瘦14公斤怎麼辦到？ 聽亞曼達親自解答⋯

肌膚之鑰代言人Amanda Seyfried現身新加坡出席活動。（記者邱巧貞攝）





〔記者邱巧貞／台北報導〕3月底剛產下女兒的女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried），近來頻頻出席公開場合，產後不到2個月時間，她旋即恢復腿細腰瘦的魔鬼身材，令人稱羨。身為頂級美妝品牌肌膚之鑰全球代言人，亞曼達這幾天飛來新加坡參加品牌活動，今日受訪時，她透露，自己懷孕時共胖了約40磅（約18公斤），現在女兒2個月大，身上已經去掉30磅，僅剩下10磅。雖然沒有特別瘦身節食，亞曼達提到自己一直維持著游泳習慣，即使懷孕期間依舊每天游泳到生產前一天仍是，飲食口味還是有稍微改變，有很多以前不常吃的東西，懷孕期間卻變得天天要吃，像是過去一周吃1-2次起司，但懷孕後天天吃。

3月底剛產下女兒，亞曼達塞佛瑞已去掉30磅增加的體重。（記者邱巧貞攝）

有了女兒之後，還能一夜好眠嗎？「妳必須雇用妳的母親，而且你必須付費！睡眠不足會令我抓狂，因為現在必須定時餵奶，無法像過去睡得那麼飽，但基本上也能有7個小時，我很幸運，我很多朋友有了小孩後都無法睡飽，7個小時算是很多了。」亞曼達提到醫師教她如何練習在晚上不要漲奶，讓她可以在白天擠完，在晚上能睡飽，晚上就由母親會瓶餵女兒。

肌膚之鑰 奢華豔光訂製唇膏全新12色。（記者邱巧貞攝） 日本肌膚之鑰為奠定頂級奢華保養品地位與國際化形象，將亞太區總部移往新加坡，更斥資打造全球首間獨立旗艦店。（記者邱巧貞攝）

更令許多女性羨慕的是，亞曼達生產後全沒有妊娠紋的問題，她透露:「我在懷孕期間，每天用天然椰子油按摩胸部兩側、腰腹部及大腿。不過，我的母親是有妊娠紋，這也可能是她生了兩個小孩，而我現在只有一個。」

肌膚之鑰精質系列包含精質乳霜、眼霜及升級的激活精萃。（記者邱巧貞攝）

有趣的是，大家說生女兒皮膚會變好，求證亞曼達，她肯定回答:「真的！我有明顯的感覺。」向來被視為女神的她，非常自豪自己的髮質滑順又亮，但她卻自曝自己一周才洗一次頭，她說:「我的頭髮還很好，為何要天天洗呢?」

全新升級的「精質激活菁萃」是肌膚之鑰下半年重點保養，延續上一代高機能、高效感與極致光采的概念，三大重點分別為找回肌膚原力，並分別從表面及根源來喚醒肌膚，引導出肌膚本來的力量。（記者邱巧貞攝）