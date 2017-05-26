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（影音）小宇演唱會彩排喊興奮 下面硬硬的給記者驗身

2017/05/26 16:46

〔記者盧家豪／台北報導〕小宇今晚將在三創「Clapper Studio」舉辦新歌演唱會，門票開賣隨即售罄。小宇平時為了演唱狀態吃得不多，被問到身材有沒有因此變好，小宇就說沒有特別去練肌肉，還大方讓現場記者摸肚「驗身」，被說雖然沒有「一格格」，但總算是「硬硬的」，小宇笑回，「是因為我現在肚子很用力。」

小宇宋念宇演唱會彩排；艾怡良幫小宇抓毛。（記者陳奕全攝）

今下午小宇為演唱會彩排開放媒體探班，唱到第2首《慣性取暖》的時候該曲共同作者兼好友的艾怡良突然現身合唱，還送上漢堡給小宇「補身」。

小宇表示，「真的不知道她來，剛剛耳機沒有聲音，轉頭才發現她出現」，直呼驚喜。小宇也現場開玩笑希望之後再合作艾怡良不要漲價，被艾怡良回嗆：「妳才欠我歌欠了五年」，原來先前兩人就曾口頭聊過要幫對方寫歌，小宇說：「其實大家平常都會這樣打招呼，想說是開玩笑，不過今之後會認真看待這件事」。小宇也大讚艾怡良創作竟能完美寫出男性角度出發的作品，讓他覺得很有共鳴。

小宇宋念宇演唱會彩排；艾怡良站台送巨無霸大漢堡。（記者陳奕全攝）

今晚演唱會是小宇兩年前退伍後第2次個唱，他說，已經不像過去總一直擔心還沒發生的事，現在很享受緊張興奮的感覺，很期待晚上和歌迷見面。這次演唱會門票一開賣就售罄，今早11點就已經有歌迷在外排隊等候進場，小宇也說未來會繼續創作，希望讓更多人聽到他的創作。

小宇宋念宇演唱會彩排；艾怡良站台送巨無霸大漢堡。（記者陳奕全攝）

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