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謝和弦開戰中國網軍 曾呼麻暴走幹遍演藝圈

2017/05/26 15:47

謝和弦目前人和老婆在芬蘭。（翻攝自臉書）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕謝和弦昨突然在微博開戰中國網軍，稱「懶得跟玻璃心的人計較」，更霸氣回復來踩場的網軍「先桶你屁眼吧！」謝和弦多年前在臉書就是知名的自走砲，但他自婚後已鮮少暴走，這回久違的開幹更是令人相當好奇緣由。

謝和弦曾自揭陳奕曾搶他女友，更酸他「老二超小」；隨後自爆有在吸大麻，砲火越加猛烈，不僅在臉書指名道姓罵周杰倫「白癡」，更影射吳宗憲、胡瓜騙女生開房間，讓吳宗憲當時氣得揚言提告；也曾槓上「炎P」炎亞綸，直到去年初，仍在臉書暗酸五月天「搖滾音樂只有國中畢業」、田亞霍「靠臉吃飯的娘炮」和SpeXial，持續暴走，後來他終於在臉書PO文道歉，坦言都是「躁鬱症」惹的禍。

而謝和弦去年5月和混血辣妻Keanna結婚後，整個人收斂不少，也表示有在吃藥控制病情，雖一度因受訪支持藥用大麻合法化，再度引起討論，但明顯相較於自走砲時期，已經改了很多，專輯更是廣受好評。只是這回他明明人和老婆在芬蘭參加音樂創作營兼度假，卻又突然在微博和網軍開戰，但他此舉在PTT早已被推爆，鄉民更直呼要去買他專輯來支持他。

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