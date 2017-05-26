阿湯哥來台密會蔡依林 挑戰最危險特技！

阿湯哥回送蔡依林一束當季盛開的牡丹花。（UIP提供）



〔記者吳琬婷／台北報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯昨晚搭專機離台，結束2日旋風訪台行程，片商環球影業今釋出隱藏版照片，其實阿湯哥這次來台私底下密會了台灣天后蔡依林，蔡依林也親製「東方殭屍碰上西方木乃伊」翻糖蛋糕送上，讓阿湯哥相當驚喜，也吃了一口蛋糕，笑說：「這可能是自己做過最危險的特技了。

阿湯哥作勢拿刀砍向翻糖殭屍。（UIP提供）

阿湯哥前天早上6點抵台，當天中午就現身新芳春行與蔡依林敘舊，原來兩人早在2000年阿湯哥首次抵台，蔡依林就曾擔任過獻花嘉賓。時隔17年再度見面，阿湯哥立刻稱讚當年的蔡依林「好可愛、令人印象深刻」，也恭喜現在的她已經站上歌壇巔峰。

兩人不僅品嚐台灣道地的烏龍茶外，蔡依林特別送上花了7天製作的「東方殭屍碰上西方木乃伊」的主題電影翻糖蛋糕，做工精緻到讓阿湯哥驚呼「這真的是妳親手做的嗎？太厲害了！」

阿湯哥應蔡依林要求，切開翻糖石棺。（UIP提供）



雖然阿湯哥表示捨不得破壞這個完美的蛋糕，但還是應蔡依林要求，切開石棺，並嚐了幾口，笑說「這可能是自己做過最危險的特技」，他回去得多做些運動才能維持他體脂肪6的長期健身成果了，而剩下的蛋糕，阿湯哥也連續2次交代電影公司「一定要送回飯店，千萬不能偷吃掉！」

「阿湯哥」湯姆克魯斯來台密會台灣天后蔡依林。（UIP提供）



阿湯哥也貼心準備了一束當季盛開的牡丹花與刻印有「Jolin」名字的日記本回贈給她，並說：「17年前你獻給我的花，今天讓我回贈給你，日記本的首頁我也寫了一些悄悄話送你。」溫暖舉動讓蔡依林大感貼心。