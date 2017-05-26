（圖輯）小宇開嗓節食 艾怡良悄送美食破功

小宇宋念宇演唱會彩排；小宇演唱。（記者陳奕全攝）〔記者陳奕全／台北報導〕「小宇」宋念宇推出全新創作專輯「同在」，也在三創舉辦新歌演唱會，今天下午彩排時，也演出「所謂的愛」與「慣性取暖」，然而在唱到「慣性取暖」時，共同創作這首歌的好友艾怡良也意外現身加油打氣，讓小宇當場又驚又喜。

原來小宇事前完全不知情，身邊的工作人員為了要給小宇驚喜的安排，小宇唱歌渾然忘我並沒發現艾怡良出現台上。

小宇宋念宇演唱會彩排；小宇演唱。艾怡良用心的為小宇準備了一份大禮，送上一份巨無霸大漢堡，笑說要為晚上即將開唱的小字「補補身體」；原來體貼的她知道小宇在宣傳期時特別注重身材，所以總是沒有準時吃飯，甚至忙碌下來，一整天都沒有時間吃東西。另外，艾怡良在台上發現小宇臉上有毛髮，也馬上貼心的幫小宇整理。艾怡良在本屆的金曲獎也入圍多項大獎，實力堅強，兩人相約明年一定要一起走金曲星光紅毯。

為了今晚的演出，小宇在現場不但帶來全十首新歌，除了要讓歌迷們頻喊「耳朵懷孕」之外，小宇更精選過去的經典歌曲，就是要讓歌迷們一次值回票價。

小宇宋念宇演唱會彩排；艾怡良站台。（記者陳奕全攝） 小宇宋念宇演唱會彩排；艾怡良幫小宇抓毛。（記者陳奕全攝） 小宇宋念宇演唱會彩排；艾怡良站台送巨無霸大漢堡。（記者陳奕全攝）