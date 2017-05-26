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阿湯哥保全為防狗仔以車堵住隧道口 被罰了這麼多錢...！

2017/05/26 15:27

湯姆克魯斯來台前還先造訪了雪梨，沒想到竟傳出他的保全團隊為防堵狗仔而以車輛堵住當地隧道口的消息。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕國際巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯前2天旋風訪台宣傳最新重啟版的《神鬼傳奇》，造成台灣民眾一股追星熱潮，而他在首映會現場所帶的黑人光頭保鑣也因體格高大威猛、看起來剽悍無比而引發不少熱烈討論；其實，阿湯哥身邊配置的保安人員都不是什麼簡單的角色，因為據傳他的保全團隊在22日時，才因為在雪梨當地想防止狗仔追逐拍照，直接霸氣阻擋封鎖一處雪梨的主要隧道，不讓任何車輛進出，最後也因「防礙交通」的罪名被開罰，但僅付了252美金（約台幣7635元）就了事。

湯姆克魯斯抵台時，毫無巨星架子，親切與粉絲揮手打招呼。 （記者陳逸寬攝）

阿湯哥在來台灣之前，先搭乘專機造訪了澳洲雪梨，然而根據澳洲《每日郵報》報導，他並沒有像來台時那麼好接近，不僅專機旁被數架軍用飛機包圍著，也僅有數名相關工作人員有幸見到阿湯哥本人；而在他抵達當地後，疑似不願被狗仔拍到照片，讓自己攜帶的保全團隊以數輛黑色Range Rover直接檔在當地長2.1公里的城際隧道（Cross City Tunnel）口，禁止任何車輛進出通過。

湯姆克魯斯在雪梨被傳疑因想防止狗仔追逐拍照，直接霸氣讓保全團隊以車輛阻擋封鎖一處雪梨的主要隧道，不讓任何車輛進出。（美聯社）

然而，雖然當地負責收費公路所有權的公司「Transurban」發言人表示：「從中控室的影片中看來，不可能有辦法辨認出通行者的身份」，但外界仍指證歷歷當時第一輛座車上的就是阿湯哥，而緊跟其後的則是他的保鑣們；此外，「Transurban」發言人也聲稱，就算通行者身分能夠被辨識，但出於隱私問題，他們仍有義務要對外界保密，僅證實當時交通曾因此被堵塞約5-10秒。事後，澳洲新南威爾斯州警方則證實一名疑似來自阿湯哥保鑣團隊的38歲男子，已經將這筆252美金（約台幣7635元）的「防礙交通」罰款上繳完畢，對比之下，台灣民眾簡直可說是幸運到不行，不只沒發生類似事件，還讓阿湯哥這次能感受到影迷們滿滿的熱情與愛後離開，更喊話下次會再來造訪甚至拍片。

湯姆克魯斯昨在台參加電影《神鬼傳奇》首映會，感受到台粉們滿滿的熱情與愛。（記者陳奕全攝）

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