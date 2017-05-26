被譙只和客戶拍照 廢柴男星300字回應獲掌聲

張繼聰（左）與謝安琪（右）時常公開曬愛。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲港星張繼聰，4歲以童星身分出道，至今戲劇作品超過百部，2007年與女神級歌手謝安琪步入婚姻，婚後女方漸漸走紅，夫妻間事業出現距離，因而被冠上「廢柴老公」、「軟飯王」封號，令小倆口備受困擾，近日在臉書分享活動照，卻被網友指控只願和客戶拍照，他特地以300字解釋，用心之舉獲眾人讚賞。

張繼聰曬出活動照，卻被網友怒轟大小眼。（翻攝自臉書）

張繼聰24日貼出活動照，當中包含演唱、訪問及與客戶自拍合照，沒想到卻被網友怒轟，只願和品牌客戶合照，拒絕與民眾拍照，他看到留言後，立即表示，與客戶拍照屬工作一部份，非常合情合理，平常在街上被民眾巧遇，他都非常樂意和大家拍照，除非遇到拍戲期間穿戲服，因角色造型需保密，另外，休假帶小孩外出拒合照，則是因為不想孩子受到影響。

張繼聰（左）與謝安琪婚後育有一子一女。（翻攝自臉書）

張繼聰坦言，因工作關係，能陪小孩的時間真的不多，許多時候不知該如何拒絕，網友也相當體諒他的難處，紛紛留言直讚「什麼叫優秀公關？就是這種，讓大家都發自內心的支持、包容、體諒你，這種信任是有錢也買不到的」、「藝人也是人，休假也都有私人空間，不想被打擾是正常的，大家都要互頭尊重」、「明白你在工作中體諒你保護家人的重要性」，女神妻子謝安琪除了留言力挺，還藉機放閃，「放心，我明白你，所以我次次見到你都沒有叫你和我拍照...是你自己叫我和你合照。」

謝安琪過去有「宅男女神」封號。（翻攝自微博）