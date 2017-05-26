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豬哥亮放心了！ 豪記續約謝金晶5年「會照顧她」

2017/05/26 14:16

豬哥亮生前最放心不下家人。（資料照，記者胡舜翔攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕謝金晶3年前透過爸爸豬哥亮牽線，加盟豪記唱片出道當歌手，今年她剛好合約到期，沒想到又遇上豬哥亮病逝，但豪記唱片表示，原本就有答應豬哥亮一定會好好照顧謝金晶，因此在豬哥亮走後，決定再和謝金晶簽下5年約，讓豬哥亮可以放心。謝金晶目前依然每天到靈堂幫忙，但至今都還沒接到豬哥亮入夢，也被安慰通常最親的人，越不容易接到入夢。

同屬豪記師兄、師姐都相當照顧謝金晶，龍千玉和黃思婷日前飛菲律賓義唱，但仍抽空到靈堂致意。龍千玉表示，發現豬哥亮忌日和過世7年的父親相同，而她到靈堂時，謝金晶還和她說：「龍姐前陣子我們都很擔心妳，知道事情穩定了，也為妳感到放心。」讓龍千玉心疼不已，「金晶是個貼心孝順的好女孩，即使在這個當下，仍為他人著想，豬大哥生前就是這麼的貼心。」

黃思婷也淚崩說，豬哥亮生前一直說她是「無緣的媳婦」，因為生前一直想把她介紹給他兒子，「之前我曾開玩笑的跟豬大哥說，你走了我會在靈堂唱歌給你聽，而今心中真是百感交集，近日我會去看豬大哥，以唸經來陪伴豬大哥。」

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