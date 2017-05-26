被爆曖昧製作人 謝祖武同框虧她「條件不是很好」

謝祖武（左）與《女人要有錢之武花教主》製作人吳育婷（右）大方同框，宣示無曖昧。（記者楊明怡攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕49歲男星謝祖武因被拍到與主持的節目《女人要有錢之武花教主》製作人吳育婷互動親暱登上週刊封面，今日節目錄影，兩人大方同框表明無曖昧，謝祖武更說，自己扶過1萬個女生，從來沒被拍過，還虧吳「其實就是單身，條件也不是很好」，希望大家多幫她介紹對象。

謝祖武2002年與圈外老婆江婷琳結婚，兒子今年14歲，他說，因為助理辭職，新助理下個月才上班，這段時間都是老婆載他錄節目、應酬，「她認識我的時候就我就在演藝圈」，強調妻子對他的工作形態、交友很放心，「今天還是她載我來錄影」。

自嘲因烏龍緋聞再創演藝高峰，謝祖武卻透露兒子對週刊內容興趣缺缺，嫌相片「拍得模模糊糊」，「他們寫了3頁、大概1萬字，有些東西又太細節，他（兒子）吃早餐的時候看，才看到一半，早餐就吃完了。」

謝祖武說，兒子最近忙著準備英檢，加上端午連假，「他有自己的安排，要去看電影什麼的，我看他再也沒把週刊拿出來翻，這種新聞對他的吸引力不高。」