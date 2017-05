星二代不聽話 全家人抗議也要繼續露胸

王麗嘉不顧家人勸阻,經常貼出挑戰尺度的性感照片。(翻攝自王麗嘉IG)

〔娛樂頻道/綜合報導〕藝人王敏德的二女兒王麗嘉,堪稱最愛秀身材的星二代,現在在美國讀書的她胸圍傲人,王麗嘉自己也想當滿意,經常在社群網路秀美胸。

身為星二代的王麗嘉,一心想走模特兒之路,沒想到卻因為上圍太過豐滿而阻礙重重,最近夏天腳步近、天氣越來越熱,王麗嘉火辣露胸的程度也越來越開,本來就超有料的她,甚至大膽把露半球的照片發佈在IG,爸爸王敏德、姊姊王曼喜和弟弟王躍穎都忍不住留言勸她收斂一點。

星二代王麗嘉作風大膽。(翻攝自王麗嘉IG)

不願意穿回衣服的王麗嘉,因為人在美國、天高皇帝遠,不但繼續分享露胸照,還在IG上寫著:「they say we’re too young for love, but I’m kitchen feelings…(他們都說我太年輕不適合談戀愛,但我覺得自己很適合廚房…)」,這句話該不會透露出王麗嘉已經陷入情網了?

