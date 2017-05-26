顏卓靈被摸手搞曖昧 男友看在眼喊專業

白只（右）和顏卓靈公開戀情後首度攜手合作《今晚打喪屍》。（華映提供）〔記者許世穎／綜合報導〕曾入圍金馬影后的顏卓靈，最近和男友白只合作電影《今晚打喪屍》，一開拍就備受關注。不過兩人在片中並非一對，顏卓靈不僅和港星張繼聰曖昧，白只還幫忙追她，顏卓靈甚至還被摸手，對此白只表示：「他們是專業演員，這是專業的表現。」

《今晚打喪屍》改編自香港作家余兒的作品，卡司陣容堅強，包括實力派金馬情侶檔白只、顏卓靈，資深港星萬梓良、吳家麗等人加盟演出，將香港本土特色融入活屍災難當中，劇情出奇不意，驚奇不斷，堪稱瘋狂惡搞的活屍奇作。

資深港星吳家麗與萬梓良片中有許多對手戲。（華映提供）白只由舞台劇出身，培養了多年演技實力，這次退去《踏血》中變態殺手形象，改行打喪屍，還和因病息影多年剛復出的萬梓良飾演父子。顏卓靈2013年曾以《狂舞派》獲得金馬獎、香港電影金像獎和華語電影傳媒大獎的最佳女主角獎提名，這次她在片中飾演吳家麗的姪女，熱衷研究靈異事物，從海外歸國個性活潑又帶著古靈精怪，也和本人形象相符。

白只與顏卓靈先前在《今晚打喪屍》開鏡儀式同台合照。（華映提供）顏卓靈表示，和白只平常會一起研究如何演戲，連談戀愛時也不忘談論工作，笑稱：「我們就是這麼悶的。」提到會不會希望再同台，顏卓靈透露白只怕尷尬，也擔心工作分心，希望往後不要同台比較好，但她自己則認為沒問題，「像這次一起拍戲兩人都很專心工作，其實不影響的。」更表示如果有合適機會跟角色其實可再商量，但也要配合檔期。《今晚打喪屍》6月30日在台上映。