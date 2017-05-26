咻比嘟嘩合體3缺1 吳宗憲才開口洩漏有心結？

「咻比嘟華」吳宗憲（中）、小鐘（左）、小馬（右）難得在《綜藝玩很大》合體。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕吳宗憲、Kid主持的中視、三立《綜藝玩很大》本週邀請小鐘、小馬參加，與吳宗憲重現「咻比嘟嘩」，小鐘、小馬分別為兩隊隊長，吳宗憲則為關主，3人一見面便大展好歌喉，由吳宗憲起頭，沒想到小鐘與小馬完全接不上，讓吳宗憲笑說：「搞得好像我們有心結一樣。」

接著兩隊PK泥巴籃球戰，小鐘看到小馬的光頭，立馬一手壓住他的頭，笑說：「先來打一下籃球熱身。」接著兩隊一下池塘，互不相讓，小馬先搶下球，小鐘在他面前張開手臂防守他投籃，小馬假動作非常多，不一會整個人飛撲跌入泥水中，笑果十足。

該節目因應暑假到來，推出校園計劃，由粉絲觀眾投票決定到哪個學校玩很大。上週日播出首度前進校園，第一站到高雄東方設計學院，受到學生們熱烈歡迎，影音平台Vidol投票「校園玩很大-下間學校去哪玩由你來決定」（http://vidol.tv/mrplayer），至今已有2萬多人為自己的學校搶票，目前前5名分別為「國立高雄第一科技大學」、「國立屏東科技大學」、「輔英科技大學」、「嘉南藥理大學」、「樹德科技大學」。

小鐘、小馬在《綜藝玩很大》打泥巴戰。（三立提供） 「咻比嘟華」吳宗憲、小鐘、小馬難得在《綜藝玩很大》合體。（三立提供）