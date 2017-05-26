豬哥亮紀念園區破土 謝順福：以辦喜事心情告別爸爸

〔記者林欣漢／基隆報導〕綜藝天王豬哥亮15日病逝，家屬選定基隆擁恆文創園區安葬，今天舉行破土儀式，豬哥亮大兒子謝順福說，父親不希望大家流淚、悲傷，而是看到他帥氣的一面，6月20日的告別式，「會以辦喜事心情告別爸爸。」

豬哥亮將長眠在基隆擁恆文創園區的「立足星空」墓區，也是安葬於該園區的第一顆巨星，今天上午，由豬哥亮好友、南投慈善宮主黃李濟舉行破土儀式，豬哥亮大兒子謝順福、小兒子謝佑穎都親自到場捻香，全程參與。

謝順福在完成破土儀式後受訪指出，擁恆文創園區山明水秀，一點都不像墓園，很喜歡這裡的環境，加上家屬都住在雙北，想看父親半小時就能抵達，交通便利，是選擇這裡作為父親長眠之處的原因，也感謝擁恆的大力協助。

「記住他帥氣的一面。」謝順福說，告別式訃聞以「豬哥亮告別秀入場券」形式製作，是全家人根據父親的個性來做發想，父親不希望大家因為他悲傷、流淚，而是開開心心，在「武雄老師」協助下，這樣的想法讓訃聞有別一般，非常的「豬大哥」風格，也沒有像一般訃聞羅列家屬、治喪委員會等資訊，主要是希望以辦喜事的心情和父親告別。

謝佑穎僅低調表示：「他很愛我，我也愛他，大家都很愛我爸。」

擁恆文創園區表示，豬哥亮紀念園區分為墓基、活動空間和立體建物三大部分，墓基前方會有大片的公共活動空間，供前來悼念的家屬和粉絲追思，至於位置、大小和方位等相關細節，還在進一步規劃設計中，初步規劃不會有寶塔或紀念館。