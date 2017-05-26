蓋兒看淡星路 自爆曾冷回《神力女超人》邀約

蓋兒加朵（中）飾演「神力女超人」挽救了她的演藝事業。（華納提供）〔記者許世穎／綜合報導〕來自以色列的蓋兒加朵雖然因演出《玩命關頭》系列的吉賽兒人氣大增，但她表示這並沒有真正開啟她的星路：「演藝這條路…其實一直要接受被拒絕這件事。」她表示大家對她的印象永遠只停留在「以色列性感女大兵」，「這讓我感到身心俱疲，我不知道我還能承受多久。」更自爆接到《神力女超人》邀約時，腦中一片「轟然巨響」。

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》的導演查克史奈德，堪稱是這一切的幕後推手，蓋兒當初在該片初次以「神力女超人」身分亮相，便獲得絕佳好評，全因查克在試鏡時看見她的潛力，不僅讓她成為美國漫畫史上人氣最高、能力最強的女性超級英雄，也改變了她的人生。

蓋兒加朵（左）在《神力女超人》和克里斯潘恩擦出愛火。（華納提供）不過蓋兒也透露，當她接到查克史奈德希望她試鏡一個秘密角色的時候，她的反應其實「無可無不可」，僅簡單回答：「好啊，我會去…。」試鏡後她就回以色列拍電影，甚至不知道自己將來還要不要演戲。

之後蓋兒再度接到經紀人通知，查克要求她再次試鏡，她的回答依舊意興闌珊，沒想到兩天後查克親自打電話告訴她：「我不知道這個角色在以色列有沒有知名度，妳有沒有聽說過一個叫作『神力女超人』的超級英雄，她…」查克話還沒說完，蓋兒形容自己的腦中已經一片轟然巨響，難怪最近她受訪時直說「查克改變了我的演藝生涯！」《神力女超人》5月30日在台上映。