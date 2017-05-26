馬雅舒夫婦為女兒爆口角 洋老公氣到帶兒離家

馬雅舒反對老公的教育方式。（翻攝自新浪視頻）〔娛樂頻道／綜合報導〕吳奇隆前妻馬雅舒2010年改嫁澳洲籍老公羅伯特，生下一對混血兒，最近她帶與老公帶著兩個孩子米雅、艾登上中國實境節目《媽媽是超人2》，未料，在節目中夫妻倆卻因教育女兒的方式意見分歧，爆發激烈口角，大吵後老公更氣到帶著兒子「離家出走」。

外籍老公羅伯特（右）看不慣馬雅舒過度寵愛的教育方式，兩人因此發生激烈爭執。（翻攝自新浪視頻）馬雅舒一家現為《媽媽是超人2》固定班底，在最新一期節目中她因過度寵溺女兒，引起老公不滿，兩人為此發生爭執，由於4歲的米雅最近開始上幼稚園，但她難以適應和從未見過的老師、同學好好相處，當場崩潰大哭，馬雅舒演見女兒哭鬧，甚至萌生想改行當老師的念頭，就為隨時能陪在女兒身邊。不僅如此，馬雅舒在教米雅學著自己穿脫褲子，米雅不願配合，面對米雅撒嬌她更立刻心軟，溺愛程度令人咋舌，而老公反對她的教育方式，對待女兒態度較為嚴厲，拒絕女兒的撒嬌討抱，希望女兒早點獨立，直言要她改變對女兒的教育方式。

對此，馬雅舒不認同老公的作法，意見分歧的兩人為了教育問題起爭吵，她更氣到哽咽罵出「你是個混蛋！」最後獨自出門去接女兒，老公則收拾行李，帶著兒子離家出走。而馬雅舒對女兒的過度疼愛，也引來大批網友批評實在太過溺愛，直指馬雅舒的教育真的很有問題。

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