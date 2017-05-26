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女星喪夫3年走出低潮！被爆擁新歡回香閨

2017/05/26 13:03

上原多香子喪夫近3年，今傳出新戀情。（翻攝自日本雅虎）〔記者陳立妍／綜合報導〕34歲的日本女團「SPEED」成員上原多香子喪夫近3年，今被雜誌《Friday》爆料似乎已走出老公自殺身亡的陰霾，和39歲的舞台劇作家高山和也因合作舞台劇日久生情，兩人日前更被拍到一起去唱卡啦OK，直到凌晨3點多才叼著菸離開，並帶著男友返回香閨過夜。

上原多香子於2013年3月嫁給嘻哈團ET-KING成員TENN（本名森脇隆宏），未料隔年竟傳出TENN在車內上吊身亡的憾事，讓上原多香子大受打擊。根據《Friday》報導，上原多香子去年12月欣賞過劇團BuzzFestTheater的演出後，被劇團的溫暖氣氛所感染，主動提出合作意願，而擔任劇團編劇的高山和也更為她量身訂作，以其家鄉沖繩一間料理店為故事舞台的作品，於4月展開演出。消息曝光後，網友們也紛紛祝福上原多香子找到幸福歸宿。

上原多香子被拍到親暱挽著舞台劇作家高山和也，似乎已走出喪夫低潮。（翻攝自Friday）

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