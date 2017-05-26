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《神力女超人》特映「女性限定」 男觀眾怒批性別歧視揚言抵制

2017/05/26 13:41

美國一間戲院為了慶祝《神力女超人》將上映，特別舉辦了一個「女性限定」的試映會活動，沒想到卻引來男性觀眾的罵聲。（翻攝自神力女超人臉書專頁）

〔記者陳昱均／綜合報導〕近年來女權意識上漲，關於「性別平等」的議題也越來越受關注，不過似乎有部分男性就對女權意識的「過份抬頭」而感到不滿，最近美國德州奧斯汀的一家戲院為了配合即將上映的《神力女超人》，特別舉辦了一場「女性限定」、只邀請女性觀眾參與的試映會，也預計要將活動盈餘捐款給當地婦女團體的有意義活動，沒想到卻意外惹怒不少男性觀眾，在戲院臉書上開罵怒轟這根本是「性別歧視」，並揚言未來將拒絕再到該戲院去觀影消費，引發熱議。

神力女超人在被創造出來的這數十年中，鼓舞了不少女性。（翻攝自神力女超人臉書專頁）

奧斯汀的「Alamo Drafthouse」戲院為了慶祝女超級英雄「神力女超人」的獨立電影上映，日前就在自己的網頁上表示要舉辦一場「限女性」參加的試映會，並寫道：「抱歉了，紳士們，但我們打算要擁抱女子力量，然後在這特別的一夜說『男性禁止』」，更強調這個活動是來真的，因為連他們自己當天所有的工作人員也將會是女性。消息一公開後，不少男觀眾就痛批：「你們不覺得這是錯的，但我是這樣認為的，這代表你們是個性別歧視的企業，因此我將永遠不再踏入你們戲院一步」；也有人開酸：「所以你們過去曾辦過一場男性限定的試映嗎」、「那《雷神3》上映你們也會舉辦限男性參加的活動嗎」，認為專挑某個性別來辦活動的意圖，根本讓人無法容忍。

美國奧斯汀的「Alamo Drafthouse」戲院為慶祝《神力女超人》將上映，宣布要辦一場「女性限定」的試映會來當成慶祝活動。（翻攝自Alamo Drafthouse）

戲院方面對此也一一向所有不滿的網友們作出回應，解釋：「我們很遺憾將失去你們這些顧客，但你們有權反對我們、嘲弄我們。這個活動真的只是想以一種有趣的方式來為女性漫畫粉絲們，有機會能在大銀幕上看到這個對他們來說十分具有象徵性的角色罷了，老實說並沒有任何政治意圖包含其中」，並強調：「這與平等一點關係也沒有，只是想為這位自1940年代來就為許多女性帶來強大影響力的角色慶祝罷了。」 而雖然男性觀眾對此活動的杯葛聲浪熱烈，不過並不影響這場「女性限定」試映會的搶手程度，不僅票馬上被搶購一空，戲院方面也因供不應求、只得再緊急追加另一場也是禁止男性參加的試映，生意完全不受影響。

網友對於這個「女性限定」的活動反應兩極，但票仍搶購一空，甚至得追加場次。（翻攝自Alamo Drafthouse臉書）

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