直擊！阿湯哥走紅毯 廁所到補妝全在這家店

湯姆克魯斯在走紅毯期間，到美麗華一樓的星巴克稍作休息。（讀者提供）〔記者許世穎／台北報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯前日清晨4度訪台宣傳新片《神鬼傳奇》，昨晚在大直美麗華出席紅毯首映，親切與上千名粉絲互動，期間附近最紅的堪稱是美麗華一樓的星巴克（Starbucks），阿湯哥在走紅毯期間不僅入內稍作休息，還親切為店員簽名，他剛抵達紅毯時，店內還發生為了看明星撞破一堆杯子的意外。

昨晚包括阿湯哥、「刀腿女」蘇菲亞波提拉、安娜貝爾瓦莉絲以及導演艾力克斯寇茲曼，走紅毯時都曾到這家星巴克借用廁所，並在店內休息、補妝，阿湯哥離開店裡時還幫店裡員工貼心簽名。蘇菲亞除了在店裡補妝，離開前看到店裡隨行杯還停駐腳步選購。

湯姆克魯斯（左背對者）離開店家前，貼心為工作人員簽名。（讀者提供）大約晚間8點多結束首映會活動後，阿湯哥直接驅車前往松山機場，連西裝都沒換下就搭乘專機離台，晚間9點24分走進松山機場，僅說了「謝謝」結束這趟寶島之行。而他在首映會上也再度開支票表示：「這是我第四次來，但不會是最後一次！」不愧為最愛台灣的好萊塢巨星。《神鬼傳奇》6月7日在台上映。

湯姆克魯斯走紅毯期間，店裡疑因搶看巨星，不少杯子被摔碎，工作人員忙著清理。（記者許世穎攝）