200裸體臨演郵輪上演放蕩狂歡派對 原來是為了...！

HBO影集《末世餘生》在最近播出的第3季第5回中，出現了一段在郵輪上的放蕩狂歡派對唱面，引發熱議。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自2014年在HBO開播以來，就備受熱議的小說改編神秘末世題材影集《末世餘生》（The Leftovers），第3季內容現正播映中，而在美國當地14日播出的該季第5集「It's a Matt, Matt, Matt, Matt world」當中，出現了聚集在豪華郵輪上徹夜狂歡的男男女女，為了營造出這個「酒池肉林」的派對場面，竟找來200名裸體臨演來助陣演出，播出後也迅速掀起熱議。

200名裸身臨演其聚在郵輪上來拍攝這個性張力十足的狂歡派對場面。（翻攝自YouTube）

根據《The Geelong Advertiser》報導，為了拍出這個性張力十足的狂歡派對場面，劇組租了一艘澳洲郵輪「The Queenscliff Ferry」整整一周來拍攝，並在200名裸體出演的臨演以及160名船組人員的協助下，一起完成這段拍攝。而縱使這段內容爭議性十足，船公司方面的相關人士仍表示：「我們將郵輪租給有名望的電影公司，不管拍出來的內容是否猥褻也都與我們無關」，強調事後並沒有收到任何抗議，也大讚劇組是個很棒的合作夥伴。

劇組所租下來拍攝狂歡派對場面的郵輪「The Queenscliff Ferry」。（翻攝自維基百科）