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張兆志4年後再登主持台 阿湯哥「George好久不見」暖爆

2017/05/26 12:41

張兆志（左）4年前就擔任過湯姆克魯斯（右）主演電影《遺落戰境》的活動主持人。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯近日為宣傳新片《神鬼傳奇》4度訪台，昨與女主角安娜貝爾瓦莉絲、蘇菲亞波提拉、導演艾力克斯寇茲曼一同現身首映會，吸引大批影迷到場。昨擔任活動主持人的張兆志，2013年其實就主持過他另部電影《遺落戰境》的宣傳活動，想不到4年過去，阿湯哥並沒有忘記他，還對他說「George好久不見」，令他內心既感動又感謝。

張兆志事後在臉書表示：「上一次見到他，他說我記得你，我想送他離開舞台，他停住說『我們請攝影師幫我們拍一張，我堅持』。」這一次他再度擔任阿湯哥的電影活動主持人，他透露阿湯哥一見到他就說「George好久不見」，而這回他也再次送對方離開舞台，未料阿湯哥竟回頭握著他的手說：「感謝你總是能讓工作的氣氛變有趣。」讓他相當感動，也在臉書寫下「這些話，對我意義強大，謝謝你。」網友也紛紛留言為他打氣「George 很棒」、「超棒，最棒的肯定」，也大讚阿湯哥超親民。

張兆志（右）在臉書寫下阿湯哥暖舉，對他表示感謝。（翻攝自臉書）

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