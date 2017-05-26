（血腥慎入）險死於亞莉安娜爆炸案 女子竟被手機救了一命！

＊內有略血腥照片，慎入！

一名參加了亞莉安娜（右）曼徹斯特演唱會的女子，差點就成了第23名罹難者，是幸運因散場時手上拿著手機而撿回一命。（合成圖，翻攝自Steve Bridgett臉書、法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕發生在英國曼徹斯特的西洋小天后亞莉安娜演唱會爆炸案，發生至今已經過了3天，全世界都在對不幸罹難的22名亡者以及59名傷者還有他們的家屬表達其哀悼之情，事後也有不少幸運逃離現場的粉絲在社交平台上分享自己與死神擦身而過的恐怖經歷，讓人看了依然膽戰心驚。而其中，一名45歲的女子莉莎布利姬特其實就差那麼一點點就要成為第23名罹難者，不過卻因散場時她正在用手機、被自己的手機救了一命才幸運活了下來，她的丈夫事發後就在臉書PO出妻子這段險象環生的經歷，同時也公開數張妻子遇襲時鮮血四濺的照片來表達當時的真實情況有多危急驚險。

亞莉安娜曼徹斯特演唱會所發生的爆炸案，造成22人死亡、59人受傷。（美聯社）

一位名叫史蒂夫布利姬特（Steve Bridgett）男子的45歲妻子莉莎，在爆炸案當晚正巧參加了亞莉安娜的演唱會，散場時正巧就在炸裂物爆炸後的波及範圍內，當時被無數彈開來的炸彈金屬碎片弄得渾身是傷，差一點點就整個直接飛入頭部造成嚴重且不可挽回的傷害，但幸好她當時手上正拿著手機在使用當中，因此碎片在砸到手機後，剛好減緩了衝擊的速度，也因此轉了彎，最後僅改道擦過鼻子跟臉頰，讓這個原本可能飛進她腦中奪取她性命的碎片，只造成流疤的微小傷害！

莉莎布利姬特的手機雖然血跡斑斑、看起來很嚇人，但卻救了她一命。（翻攝自Steve Bridgett臉書）

不過，不幸的是，莉莎的左手中指仍被原本那個差點飛入腦中的碎片，在打到手機前慘烈削斷，身上其他地方也有包含踝關節骨折、大腿上因彈痕留下一個傷口、身上各種小範圍的割傷和淤青等傷害，但他的丈夫仍表示：「莉莎現在很積極樂觀，也覺得很幸運在第一線目擊了這一切後，還能幸運活下來。」對於為何選擇公開這些血腥照，他則解釋：「這看起來可能太過寫實，但總而言之這才是真實狀況」，也向關心妻子的大家傳達除了傷勢仍有待復原、斷掉的中指很可惜地已經無法接回外，一切都很好，向所有當天幫忙協助的警方、醫護人員，以及在臉書上關心他們一家人狀況的網友們表達謝意。

莉莎布利姬特的鞋子沾滿鮮血。（翻攝自Steve Bridgett臉書）

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