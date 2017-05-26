（血腥慎入）險死於亞莉安娜爆炸案 女子竟被手機救了一命！
＊內有略血腥照片，慎入！
一名參加了亞莉安娜（右）曼徹斯特演唱會的女子，差點就成了第23名罹難者，是幸運因散場時手上拿著手機而撿回一命。（合成圖，翻攝自Steve Bridgett臉書、法新社）
〔記者陳昱均／綜合報導〕發生在英國曼徹斯特的西洋小天后亞莉安娜演唱會爆炸案，發生至今已經過了3天，全世界都在對不幸罹難的22名亡者以及59名傷者還有他們的家屬表達其哀悼之情，事後也有不少幸運逃離現場的粉絲在社交平台上分享自己與死神擦身而過的恐怖經歷，讓人看了依然膽戰心驚。而其中，一名45歲的女子莉莎布利姬特其實就差那麼一點點就要成為第23名罹難者，不過卻因散場時她正在用手機、被自己的手機救了一命才幸運活了下來，她的丈夫事發後就在臉書PO出妻子這段險象環生的經歷，同時也公開數張妻子遇襲時鮮血四濺的照片來表達當時的真實情況有多危急驚險。
亞莉安娜曼徹斯特演唱會所發生的爆炸案，造成22人死亡、59人受傷。（美聯社）
一位名叫史蒂夫布利姬特（Steve Bridgett）男子的45歲妻子莉莎，在爆炸案當晚正巧參加了亞莉安娜的演唱會，散場時正巧就在炸裂物爆炸後的波及範圍內，當時被無數彈開來的炸彈金屬碎片弄得渾身是傷，差一點點就整個直接飛入頭部造成嚴重且不可挽回的傷害，但幸好她當時手上正拿著手機在使用當中，因此碎片在砸到手機後，剛好減緩了衝擊的速度，也因此轉了彎，最後僅改道擦過鼻子跟臉頰，讓這個原本可能飛進她腦中奪取她性命的碎片，只造成流疤的微小傷害！
莉莎布利姬特的手機雖然血跡斑斑、看起來很嚇人，但卻救了她一命。（翻攝自Steve Bridgett臉書）
不過，不幸的是，莉莎的左手中指仍被原本那個差點飛入腦中的碎片，在打到手機前慘烈削斷，身上其他地方也有包含踝關節骨折、大腿上因彈痕留下一個傷口、身上各種小範圍的割傷和淤青等傷害，但他的丈夫仍表示：「莉莎現在很積極樂觀，也覺得很幸運在第一線目擊了這一切後，還能幸運活下來。」對於為何選擇公開這些血腥照，他則解釋：「這看起來可能太過寫實，但總而言之這才是真實狀況」，也向關心妻子的大家傳達除了傷勢仍有待復原、斷掉的中指很可惜地已經無法接回外，一切都很好，向所有當天幫忙協助的警方、醫護人員，以及在臉書上關心他們一家人狀況的網友們表達謝意。
莉莎布利姬特的鞋子沾滿鮮血。（翻攝自Steve Bridgett臉書）
史蒂夫布利姬特臉書全文：
相關新聞
- 英國皇家空軍轟炸IS 飛彈嘲諷寫字照瘋傳
- 英女王探視爆炸案受害者 讚亞莉安娜「是個好歌手」
- 房仲新變革 MR智能生活時代來了
- 千人刺上蜜蜂刺青 為曼徹斯特恐攻受害者募款
- 安息恐攻罹難者 亞莉安娜爆支付所有喪葬費
- 刊登爆炸案細節... 美國媒體惹怒英國當局！
- 英恐攻兇嫌父親被捕喊冤 「我兒子很乖！」
- 英國恐攻炸彈照片曝光 專家：設計精密
- 亞莉安娜哭整晚？ 雙眼紅腫搭專機離開傷心地
- 曼徹斯特恐攻釀22死 英國警方再逮3男
- 亞莉安娜演唱會恐攻 英內政大臣：可能有共犯
- 英國曼徹斯特遭恐攻 總統府發聲明
- 爆炸案後被拍到神色哀傷... 亞莉安娜痛哭整晚
- 亞莉安娜演唱會恐攻22人死 蔡英文推特慰問
- 英恐攻兇嫌照片曝光！他是利比亞難民後裔
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- 人間煉獄在眼前 亞莉安娜演唱會場館內照流出！
- 英國演唱會爆炸釀22死 最年輕死者僅8歲
- 亞莉安娜恐攻不只1人犯案！ 活抓第2人身份是...
- 亞莉安娜演唱會爆炸 英國女王：野蠻行為
- 英國演唱會爆炸攻擊22死 伊斯蘭國承認犯案
- 英國演唱會炸彈攻擊 警方逮捕1名23歲男子
- 亞莉安娜演唱會爆炸 川普：兇嫌是邪惡魯蛇！
- 亞莉安娜演唱會爆炸 川普2字怒罵恐攻犯
- 亞莉安娜演唱會爆炸後 家屬急推文尋人
- 英演唱會爆炸 行車紀錄器拍下火光與巨響
- 死亡再攀升！亞莉安娜演唱會爆炸增至22死、59傷
- 演唱會爆炸後 倫敦巴士站尋獲可疑包裹
- 亞莉安娜開唱爆炸增至22死 兇嫌當場身亡
- 亞莉安娜爆炸案有跡可循？恐攻犯1小時前就曾預告
- （現場影音）爆炸聲震天響 亞莉安娜粉絲尖叫翻欄杆倉皇逃難
- 演唱會爆炸至少19人死！ IS支持者網上慶祝
- 演唱會尾聲聽到爆炸聲...目擊者：一生最可怕經歷
- 群星哀悼爆炸案 妮姬米娜、凱蒂佩芮痛心發推留言
- 亞莉安娜宣布暫停巡演 9月台灣場命運究竟...？
- 「我上次聽亞莉安娜歌險死掉」 白目記者調侃爆炸案挨轟
- 亞莉安娜英開唱爆炸19死 群星推特哀悼
- 亞莉安娜演唱會爆炸 外交部：目前無台人傷亡
- 小天后演唱會爆炸 台灣英國留學生暫無傳傷亡
- 看準亞莉安娜年輕歌迷多 兇嫌選家長接送區引爆
- 演唱會爆炸驚魂後 曼徹斯特居民溫暖援助
- 亞莉安娜遇恐怖爆炸 男友狀況外PO自嗨照
- 爆炸案奪19粉絲性命 亞莉安娜打破沉默稱「心都碎了」
- 英國演唱會爆炸 傷患：我腳上有一個洞
- 「人肉碎塊到處沾在我身上」 亞莉安娜粉絲回憶爆炸現場餘悸猶存
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 亞莉安娜英國演唱會爆炸 倖存者：人們滿身是血...
- （影音）亞莉安娜演唱會爆炸武器是這個！警朝自殺恐攻偵辦
- （影音）開唱爆炸！粉絲驚恐逃生 亞莉安娜報平安
- 慟！小天后亞莉安娜開唱驚傳爆炸 至少19死
- 亞莉安娜919攻蛋 渡邊直美527辦個展
- 亞莉安娜首來台攻蛋 朝聖卡位看這邊
- 亞莉安娜來台秀鐵肺 9月攻蛋