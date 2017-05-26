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勒索案大反轉？迪士尼CEO：根本沒遭駭客入侵

2017/05/26 09:01

月中曾驚傳迪士尼新片《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》遭駭客入侵，並要求支付贖金，否則就要公開資源，沒想到CEO之後竟出面澄清這一切完全沒有發生。（翻攝自Digital Spy）

〔記者陳昱均／綜合報導〕本月月中時，曾驚傳迪士尼遭駭客入侵，將一部該公司未上映電影全片駭走，並向片方要求贖金，否則將洩露資源，雖然迪士尼影業總裁鮑伯艾格（Bob Iger）沒有透露該片片名，不過被媒體揭露遭駭片子正是新片《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》，而迪士尼方面也霸氣表示將拒絕支付贖金。外界原以為本案將隨著《神鬼奇航》的上映而落幕，沒想到現在竟又出現驚人反轉，因為總裁鮑伯艾格在美國當地時間25日，就親自證實了之前的報導都是不正確的，強調：「據我們所知，我們並沒有遭駭。」

由強尼戴普主演的《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》，成為駭客下手目標。（迪士尼提供）

迪士尼影業總裁鮑伯艾格日前接受了《Yahoo經濟》的訪問，對於先前鬧得沸沸揚揚的駭客入侵、勒索贖金一事，他先是表明先前的報導並不正確，因為他們完全沒有被駭客入侵，並補充：「我們當時收到威脅，一名自稱是駭客的人聲稱盜走了我們一部電影，我們也決定嚴肅對待此事，不過並不會按照駭客所要求的條件去做出回應，只是我們其實也並不覺得他說的是真的，而且之後根本什麼都沒有發生」，言下之意就是這一切可能只是一種惡作劇玩笑，讓他最後也感慨表示：「在現今的世界裡，網路安全已經是急迫需要關注的議題了。」

迪士尼影業總裁鮑伯艾格證實有收到威脅，但是後來根本什麼都沒發生，影片也並未遭駭。（美聯社）

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