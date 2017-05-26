（影音）傳陳星想用不倫戀撇誘姦？謝震武突破盲點

謝震武（右）在節目探討林奕含事件，發言突破盲點。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才女作家林奕含輕生後掀起狼師風波，補教名師陳星捲入誘姦案，引起外界高度關住，現已進入司法調查階段。據傳陳星向檢調透露，他曾與妻子和林奕含及林的雙親約在飯店進行談判，陳妻甚至要求林奕含當場下跪道歉，導致林奕含精神大受打擊。而謝震武昨也在節目《新聞面對面》中說道：「我從一開始就跟你講說，中間管你2個月多久，有沒有交往那個詞，我只在乎的是一開始發生的時候，是你情我願還是不甘不願。」

補教名師陳星遭控誘姦一案，話題仍持續延燒，外傳陳星要求檢方傳喚當時也在談判現場的林奕含閨密作證，證實他和林奕含是因不倫戀情而談判，並非誘姦。對此，謝震武昨在節目《新聞面對面》直言要大家用腦子去想，就算假設真如陳星所說有交往2個月，「我不在乎那2個月，我在乎的是第一次發生事情的時候，到底是怎麼發生的」，謝震武也說這跟陳星後來也傳出要求林奕含富二代前男友列入證人名單是一樣的道理，他認為就算林奕含曾跟富二代交往又如何，以及與陳星交往的時間有無重疊，「那跟你跟她發生那件事有什麼關係？」一番話也突破盲點。

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相關影片約10：00處（取自YouTube，如遭移除敬請見諒）