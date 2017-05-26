潘瑋柏公開認愛了 曖昧互標甜蜜早餐
2017/05/26 09:23
潘瑋柏出道16年緋聞不斷，昨天卻爆出與中國女星「相愛惹」。（翻攝自IG）
〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲歌手潘瑋柏唱跳功力俱佳，出道16年的他緋聞傳不停，卻始終沒有一個正式公開的女友。昨天，潘瑋柏和中國女星吳昕卻意外登上微博熱搜，點進去一看，竟然有消息是他們兩個「戀愛了」，2人甚至公開牽手，甜蜜程度令粉絲驚訝不已。
原來潘瑋柏與吳昕是參加實境戀愛節目《我們相愛吧》第三季，有別於前兩季都是找南韓藝人配對，潘吳CP也被認為是最受矚目的一對，他們早在18日時就分別更新和對方相關的微博，先是潘瑋柏上傳吃早餐的9宮格照，接著則是吳昕的6宮格照片，2人分別在文末標記對方的名字，並#我們相愛吧，讓節目還未開播，就已經充滿話題性。
相關新聞
- 潘瑋柏進「天王宮」 3年產值6億
- 潘瑋柏窩錄音室18小時後 竟然發生這件事...
- 親子攜手共成長 卡內基教育有方
- 潘瑋柏破億金住進華納天王宮 林俊傑表示...
- 女星曾沾劉愷威 和明道《相愛》惹反彈
- 麗莎和卡斯柏特展！免費入場
- 小豬英文神對話 潘瑋柏笑虧槍手猴賽雷
- 潘瑋柏唱10年「牆壁說好聽」？經典中廣台呼歌詞其實是...
- （圖輯影音）潘瑋柏絕緣體 楊丞琳萌發愛意「不可能」
- 潘瑋柏手腳快 楊丞琳決定1個月不虧體重
- 童言童語反差萌 GD曝兒時「私信」融化網友
- 潘瑋柏PO照稱不合 「假朋友」楊丞琳狠回：沒默契
- （圖輯影音）楊丞琳選男伴 潘瑋柏露屁屁被打槍
- 潘瑋柏遭狠嗆 公開揭楊丞琳私訊
- 潘瑋柏練舞練到掉鞋底 楊丞琳毒舌：確定不是因為體重？
推薦新聞