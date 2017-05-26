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首頁 > 婉君推

潘瑋柏公開認愛了 曖昧互標甜蜜早餐

2017/05/26 09:23

潘瑋柏出道16年緋聞不斷，昨天卻爆出與中國女星「相愛惹」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲歌手潘瑋柏唱跳功力俱佳，出道16年的他緋聞傳不停，卻始終沒有一個正式公開的女友。昨天，潘瑋柏和中國女星吳昕卻意外登上微博熱搜，點進去一看，竟然有消息是他們兩個「戀愛了」，2人甚至公開牽手，甜蜜程度令粉絲驚訝不已。

中國女星吳昕。（翻攝自微博）

原來潘瑋柏與吳昕是參加實境戀愛節目《我們相愛吧》第三季，有別於前兩季都是找南韓藝人配對，潘吳CP也被認為是最受矚目的一對，他們早在18日時就分別更新和對方相關的微博，先是潘瑋柏上傳吃早餐的9宮格照，接著則是吳昕的6宮格照片，2人分別在文末標記對方的名字，並#我們相愛吧，讓節目還未開播，就已經充滿話題性。

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