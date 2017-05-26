方志友為別的男人哭腫眼 老公默默這樣做

方志友（右）和張書豪10年戀情備受考驗。（TVBS提供）〔記者洪素津／台北報導〕方志友與張書豪在公視、TVBS《酸甜之味》劇中飾演十年愛侶，在人生走到30歲的這一年，兩人的感情卻依舊原地踏步，被家人逼婚卻因不想給男友壓力，隻身在外為工作奔波的方志友壓力指數爆表。

《酸甜之味》編劇杜政哲擅長描寫女性心理，將女性在面臨30大關時的心理狀態刻畫真實。而回想這場兩人嚴重大吵的戲，兩人都說出很傷人的話，方志友下戲後仍哭不停，張書豪說：「其實演完這場戲，覺得自己也上了一課，知道以後如果吵架到什麼程度就該喊停。」方志友說：「當天完全被悲傷淹沒了，拍完那場戲將近半夜了，我記得我開車回家時還繼續哭。」看老婆入戲如此深，老公楊銘威沒有吃醋，而是選擇默默陪伴，方志友說：「他就在我身邊陪我度過失戀的時光，覺得很窩心。」

方志友（右）和張書豪10年戀情備受考驗。（TVBS提供）方志友當初在得知懷孕的時候，也曾為了選擇婚姻或事業而感到徬徨，最後決定勇敢生下小孩、走入婚姻，雖然也擔心事業是不是會因此中斷，但做了決定就無怨無悔，直說：「也感謝因為有了婚姻跟孩子，自己在戲劇裡的表現也更豐富了。」