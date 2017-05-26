限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

渡邊直美招了！這種時候最想要人陪

2017/05/26 07:30

「渡邊直美展Naomi's Party in Taipei」明日登場。（記者陳宇睿攝）

〔記者魏妤靜／台北報導〕什麼！渡邊直美原來有自己的幻想愛情劇本？前幾天來台宣傳「渡邊直美展Naomi's Party in Taipei」的她，回想到日前因吃壽司引起食物中毒，卻得自己一個人爬起來看醫生，看完病後又要孤單地回家煮粥，就突然悲從中來，流露出想要人陪伴的想法。       

「胖女孩們，不要在乎別人的眼光，快穿上你們的露手臂洋裝！」渡邊直美說，就算是胖女孩也有打扮得美美的權利！（記者陳宇睿攝）                           

而渡邊直美出道至今似乎還沒演過愛情電影，提到自己想像中的愛情片劇本，不假思索就脫口而出：「電影一開始，我是個對自己身材、外表很自卑的人，但某天，我遇上一位溫柔的大帥哥，這個男的會對我說：『妳很好，妳不需要為別人改變。』然後我逐漸變得有自信，接著我們就幸福快樂地在一起，就像《美女與野獸》一樣，只是，我是那個野獸啦（笑）！」

做什麼事情都很認真的渡邊直美，連做鬼臉也特別賣力。（記者陳宇睿攝）

雖然還沒有機會演出理想愛情片，不過日本TBS電視台已經宣告將由渡邊直美擔綱演出以漫畫改編的日劇「神奈小姐」。劇情描述家庭事業兩頭燒的胖胖女主角，還得面臨媽寶老公外遇，問及渡邊直美若在現實中遇到類似狀況會怎麼辦？渡邊直美大笑：「我絕對沒辦法像劇中主角脾氣那麼好，一定會非常生氣，然後要找很多人來調查他（指老公），蒐集很多證據後跟他打官司，最後狠狠打贏、跟他要一大筆錢。」 

這就是我們熟悉的坦率直美，總是能大膽說出許多人藏在心中的話，這不正是渡邊直美的魅力嗎？

相關新聞

推薦新聞
當年發生了這些事... 劉喬安談援交事件 當年發生了這些事... 劉喬安談援交事件
2017/05/26 07:07
（影音）傳陳星想用不倫戀撇誘姦？謝震武突破盲點 （影音）傳陳星想用不倫戀撇誘姦？謝震武突破盲點
2017/05/26 08:42
股東大戰郭倍宏勝 民視高呼台灣贏了! 股東大戰郭倍宏勝 民視高呼台灣贏了!
2017/05/26 06:00
（專訪影音）為何紅遍全球30年？阿湯哥公開秘訣 （專訪影音）為何紅遍全球30年？阿湯哥公開秘訣
2017/05/26 07:24
雙宋搶下季軍！2017上半年最夯螢幕情侶竟是「他們」 雙宋搶下季軍！2017上半年最夯螢幕情侶竟是「他們」
2017/05/26 07:10
渡邊直美招了！這種時候最想要人陪 渡邊直美招了！這種時候最想要人陪
2017/05/26 07:30
英女王探視爆炸案受害者 讚亞莉安娜「是個好歌手」 英女王探視爆炸案受害者 讚亞莉安娜「是個好歌手」
2017/05/26 07:59
方志友為別的男人哭腫眼 老公默默這樣做 方志友為別的男人哭腫眼 老公默默這樣做
2017/05/26 07:20
快查這4字流水編號！歌后屯密碼鈔賺飽飽 快查這4字流水編號！歌后屯密碼鈔賺飽飽
2017/05/26 07:12
（專訪）男星拍同志色情片遭解約 前戰友透露他去向 （專訪）男星拍同志色情片遭解約 前戰友透露他去向
2017/05/26 07:15
TOP1大膽搞6P 撞菜一起愛上「她」 TOP1大膽搞6P 撞菜一起愛上「她」
2017/05/26 07:15
巧搭民法禁同婚違憲 坤達亮哲演活同志辛酸 巧搭民法禁同婚違憲 坤達亮哲演活同志辛酸
2017/05/26 07:13
朱相昱 車藝蓮完婚 積極做人 朱相昱 車藝蓮完婚 積極做人
2017/05/26 06:00
李毓芬出輯升一姊 Dream Girls各分飛 李毓芬出輯升一姊 Dream Girls各分飛
2017/05/26 06:00
潘瑋柏公開認愛了 曖昧互標甜蜜早餐 潘瑋柏公開認愛了 曖昧互標甜蜜早餐
2017/05/26 09:23
田馥甄廣告億姊 賣點是... 田馥甄廣告億姊 賣點是...
2017/05/26 06:00
勒索案大反轉？迪士尼CEO：根本沒遭駭客入侵 勒索案大反轉？迪士尼CEO：根本沒遭駭客入侵
2017/05/26 09:01
傑尼斯藝人又觸法 田中聖持大麻被捕 傑尼斯藝人又觸法 田中聖持大麻被捕
2017/05/26 06:00
幫豬哥亮報金馬貢獻獎 葉天倫嘆太遲 幫豬哥亮報金馬貢獻獎 葉天倫嘆太遲
2017/05/26 06:00
基督徒鄭秀文 為同志加油 基督徒鄭秀文 為同志加油
2017/05/26 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.