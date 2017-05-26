渡邊直美招了！這種時候最想要人陪

「渡邊直美展Naomi's Party in Taipei」明日登場。（記者陳宇睿攝）

〔記者魏妤靜／台北報導〕什麼！渡邊直美原來有自己的幻想愛情劇本？前幾天來台宣傳「渡邊直美展Naomi's Party in Taipei」的她，回想到日前因吃壽司引起食物中毒，卻得自己一個人爬起來看醫生，看完病後又要孤單地回家煮粥，就突然悲從中來，流露出想要人陪伴的想法。

「胖女孩們，不要在乎別人的眼光，快穿上你們的露手臂洋裝！」渡邊直美說，就算是胖女孩也有打扮得美美的權利！（記者陳宇睿攝）

而渡邊直美出道至今似乎還沒演過愛情電影，提到自己想像中的愛情片劇本，不假思索就脫口而出：「電影一開始，我是個對自己身材、外表很自卑的人，但某天，我遇上一位溫柔的大帥哥，這個男的會對我說：『妳很好，妳不需要為別人改變。』然後我逐漸變得有自信，接著我們就幸福快樂地在一起，就像《美女與野獸》一樣，只是，我是那個野獸啦（笑）！」

做什麼事情都很認真的渡邊直美，連做鬼臉也特別賣力。（記者陳宇睿攝）

雖然還沒有機會演出理想愛情片，不過日本TBS電視台已經宣告將由渡邊直美擔綱演出以漫畫改編的日劇「神奈小姐」。劇情描述家庭事業兩頭燒的胖胖女主角，還得面臨媽寶老公外遇，問及渡邊直美若在現實中遇到類似狀況會怎麼辦？渡邊直美大笑：「我絕對沒辦法像劇中主角脾氣那麼好，一定會非常生氣，然後要找很多人來調查他（指老公），蒐集很多證據後跟他打官司，最後狠狠打贏、跟他要一大筆錢。」

這就是我們熟悉的坦率直美，總是能大膽說出許多人藏在心中的話，這不正是渡邊直美的魅力嗎？