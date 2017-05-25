黃薇渟不敢放膽愛 楊銘威反串大玩角色扮演

楊銘威成了性感搖滾女。（東森提供）

〔記者洪素津／台北報導〕周湯豪主演的台視、東森《鐘樓愛人》將與黃薇渟的感情有所進展，周湯豪處心積慮想重新扭轉過去的遺憾，而黃薇渟也刻意製造機會圍繞在周湯豪身邊、忽視張捷的心情，問起黃薇渟現實生活中對感情是否會主動？黃薇渟表示：「雖然我的個性大剌剌的，但是對於感情，我覺得女生還是要學會保護好自己，我會對追求者暗中觀察很久，先確認對方的個性或者對感情的認真程度，確保自己不會受到傷害。」

楊銘威男扮女裝很享受。（東森提供）

本周劇情楊銘威為了支持搖滾樂精神使出絕地大反攻，挑戰反串以女裝出場表演，拍攝現場人員雖被楊銘威的女裝裝扮逗得笑開懷，但仍非常佩服楊銘威的專業精神。楊銘威在劇中的角色形象，無論在2017亦或是穿越回到2007，幾乎每集的角色扮相都有亮點，有時是裝置藝術表演者、有時是舞棍阿伯熱舞演出，本集甚至反串女裝出場。

黃薇渟想要進一步發展。（東森提供）

他私底下主動為戲中角色做足功課，在拍攝過程中，問起楊銘威在戲中扮演矬矬的模樣似乎很犧牲，楊銘威表示：「其實扮醜對演員來說是個很不錯的經驗，回想過去電影中的天王級演員也都是從扮醜開始。」最後問起老婆看到自己扮矬的模樣有什麼反應，他笑著說：「她說我很像哈利波特跟哆啦A夢的大雄，而且戲中扮醜其實也沒關係，因為私底下我是帥的就好了！」

黃薇渟戲中專車接送為了周湯豪（前）搭乘機車。（東森提供）