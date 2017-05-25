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掉漆！吳思賢黑化恐怖情人 偷吻邵雨薇緊張到撞膝

2017/05/25 20:23

吳思賢（左）在《極品絕配》偷親邵雨薇。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小樂」吳思賢與邵雨薇因合作三立、東森週五華劇《極品絕配》成好友，拍戲現場兩人就像兩小無猜，打鬧未停過，日前拍攝一場吳思賢偷親邵雨薇的劇情，雖然不像吳慷仁之前的激吻，但他還是開玩笑說：「沒親到很正常，隔著手指親就很開心喔！」

吳思賢（右）偷親邵雨薇，被「青廷戀」的粉絲罵翻。（三立提供）

本週吳思賢所飾演的阿威，不管衛芬青（邵雨薇飾）與霍廷恩（吳慷仁飾）的情侶關係，硬是親了沉睡中的她，雖然兩嘴唇中間隔著手指，但也算是兩人最近距離的接觸。當這場戲的預告推出後，吳思賢就立刻被支持「青廷戀」的粉絲罵翻，直呼他有發展成恐怖情人的潛力，有的網友也開玩笑表示，強吻跟偷吻當然要看對方帥不帥，如果帥就沒事，而吳思賢看了網友不同的反應，笑說觀眾入戲讓藝人難為，他說：「黑掉倒還好，覺得就是在演戲，而且我在劇中是很專情的只愛衛芬青耶！如果這樣還要黑我的話，也太可憐了吧！」

吳思賢（右）偷親邵雨薇，緊張到兩人雙膝相撞。（三立提供）

吳思賢接連拍了兩檔戲，認為吻戲是早晚的，自己已做好心理準備，笑說畢竟尚嫩沒試過真正吻戲，還開玩笑說：「搞不好未來會偷偷NG喔！」不過也許是太近距離而緊張，吳思賢跪著親邵雨薇時，兩人雙膝竟然相撞，讓邵雨薇大叫，她笑說由於拍這場戲之前已拍許久，剛好劇情是酒醉，她還真正睡著了，任由吳思賢拍偷親戲；邵雨薇也提到，其實吳思賢個性很愛管人，就像劇中阿威的個性一樣，她甚至形容就像「爸爸」。

本週六（27日）《極品絕配》演員將首次舉辦「極品絕配27日之約見面會」，詳情請至官方臉書。

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