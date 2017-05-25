女神崩壞？袁艾菲滿口黑牙嚇壞林予晞

袁艾菲在《閨蜜愛旅行》大啖墨魚麵，並且不計形象搞笑。（翻攝自下午茶星聞臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕袁艾菲與林予晞日前為TVBS全新旅遊實境節目《閨蜜愛旅行》前往關島展開「放鬆之旅」，除了介紹私房、有趣的景點跟玩法，還挑戰高空滑索、水肺潛水等，昨天袁艾菲在臉書分享節目片段，只見她不顧形象大啖墨魚麵，當一開口講話時，「女神」形象立馬破功！滿口黑色墨魚汁布當場逗得林予晞笑到不行。

袁艾菲在《閨蜜愛旅行》大啖墨魚麵，並且不計形象搞笑。（翻攝自下午茶星聞臉書）

袁艾菲先是張嘴吃了一大口的墨魚麵，接著對著鏡頭放電嬌喊：「我美嗎？」還故意撕牙裂嘴的露出整片黑抺抺的牙齒，一旁林予晞看了大呼：「學姐，妳好犧牲，我要哭了！」就連製作人看了也忍不住哈哈大笑，接著搞笑演譯「時尚黑魔女」、「Rocker」等角色。

預告影片一PO出，立馬讓不少粉絲笑瘋，直呼袁艾菲「放好開」，紛紛留言表示「妳就是率真自然美少女」、「這樣自然不做作的艾菲最讚」，也有人開玩笑說「沒關係，不管艾菲變得如何，我都可以接受」、「這才是真正的艾菲啊，脫離不了的諧星」。

袁艾菲在《閨蜜愛旅行》大啖墨魚麵，並且不計形象搞笑。（翻攝自下午茶星聞臉書） 袁艾菲在《閨蜜愛旅行》大啖墨魚麵，並且不計形象搞笑，讓林予晞笑到不行。（翻攝自下午茶星聞臉書） 袁艾菲在《閨蜜愛旅行》大啖墨魚麵，並且不計形象搞笑。（翻攝自下午茶星聞臉書）

袁艾菲與林予晞當了16年的閨蜜，當初林予晞在崇光女中唸書時就很崇拜學姐袁艾菲，不但在同一個社團，下課時常玩鬧在一塊，也會一起走路回家，感情相當好，直到林予晞出國讀書，兩人才比較少聯絡。後來大家都進入演藝圈後，卻都因為工作忙碌較少約出去，因此袁艾菲這次有機會跟林予晞一起出國工作，感覺又像回到高中時期一樣，她表示：「很幸運有這個機會跟予晞一起去旅行，看到她的成熟與成長，不知道為什麼內心覺得很感動。」《閨蜜愛旅行》將於5/27（星期六）晚間7點TVBS歡樂台首播。

袁艾菲與林予晞為《閨蜜愛旅行》到關島出外景。（薇琪娛樂提供） 袁艾菲與林予晞為《閨蜜愛旅行》到關島出外景。（薇琪娛樂提供） 袁艾菲去年發行寫真書，火辣身材讓人驚豔。（薇琪娛樂提供）

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