安息恐攻罹難者 亞莉安娜爆支付所有喪葬費

亞莉安娜日前在曼徹斯特舉辦演唱會，散場時卻遭到恐怖攻擊。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜23日在英國曼徹斯特體育館舉辦演唱會，卻在散場時遭到自殺式炸彈恐怖攻擊，截至目前造成22人死亡、119人受傷，死者最小年齡更僅有8歲。事發後，亞莉安娜立刻宣布停止歐洲巡演，並感到相當自責，更傳出她有意支付罹難者的喪禮費用。

亞莉安娜今在推特宣布向罹難者致意。（翻攝自亞莉安娜團隊推特）

亞莉安娜在事發後發文「我的心徹底地碎了，我真的非常非常遺憾」，並希望歌迷們能夠體諒取消演唱會的決定，而相關人士也透露，「深愛粉絲的亞莉安娜，完全沒辦法想像歌迷因為她而遭遇不幸的事情，身心受創的她現在將所有心力都放在所有受害者身上。」

今推特帳號「Ariana Updates」發文表示，亞莉安娜將支付罹難者的一切費用。據《每日郵報》報導，亞莉安娜方面未正面證實這項傳聞，不過委婉稱會「有所表示」，以傳達對罹難者的尊重，目前她已經聯絡上所有罹難者家屬，一一慰問對方，「我們的生命再一次受到威脅，但我們會更加團結克服這個難關。」而這次的恐攻事件ISIS也承認是其所為，引發眾怒，除了對此事件的傷亡者感到痛心，也讓大批粉絲相當心疼受創的亞莉安娜。

事故地點擺滿哀悼鮮花。（法新社）