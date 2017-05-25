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（影音）盧廣仲撇「母胎單身」 不帶女友回家全因...

2017/05/25 18:15

〔記者盧家豪／台北報導〕盧廣仲今出席「植劇場」第7部作品《花甲男孩轉大人》首映會。他在劇中與嚴正嵐、江宜蓉都有感情戲，被問到現實生活中還是不是「母胎單身」，盧廣仲駁「沒有啊，新聞標題出來就變這樣。」不過家裡確實有在擔心，他笑說不帶過去女友回家的原因，「因為台南太遠了。」

植劇場《花甲男人轉大人》首映會，蔡振南（左）、盧廣仲（右）。（記者趙世勳攝）

盧廣仲這次首挑大樑演出男主角，在劇中飾演一位逼近30歲延畢的「魯蛇」大學生，難得撥開瀏海以中分造型示人，被說秀出額頭才會有好運氣，盧廣仲也說「難怪會入圍金曲獎」。

植劇場《花甲男人轉大人》首映會，龍邵華（左一）做伏地挺身。（記者趙世勳攝）

至於這次金曲獎有沒有信心，盧廣仲表示前陣子才有朋友拿郭頂的專輯給他聽，他也非常喜歡，孰料一起入圍，結果很難說，但盧媽媽已經準備好要請布袋戲給神明看了。

《花甲男孩轉大人》明晚十點於台視首播。

植劇場《花甲男人轉大人》首映會，顏毓麟（左起）、葉星辰、江常輝、林意箴、嚴正嵐、盧廣仲、江宜蓉、劉冠廷、葉辰莛、曲獻平。（記者趙世勳攝）

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